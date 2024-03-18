Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wamil Bulan Depan, Taeyong NCT Gabung Angkatan Laut Korea

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:05 WIB
Wamil Bulan Depan, Taeyong NCT Gabung Angkatan Laut Korea
Wamil bulan depan, Taeyong NCT gabung Angkatan Laut Korea. (Foto: Instagram/@taeoxo_nct)
A
A
A

SEOUL - Taeyong NCT akan vakum untuk sementara waktu dari dunia hiburan untuk menjalankan wajib militer (wamil). Hal itu dikonfirmasi oleh SM Entertainment selaku agensi sang idol. 

“Dia akan bertugas sebagai tentara aktif di Angkatan Laut Korea Selatan mulai 15 April 2024,” kata agensi tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (18/3/2024). 

SM Entertainment memastikan, tidak ada event resmi yang akan digelar di hari pertama Taeyong NCT menjalani wamil. Hal itu demi keamanan bersama dan menghindari kemacetan. 

“Karena itu, kami berharap kalian mau mengerti dan terus mendukung Taeyong hingga akhirnya dia menjalani wamil dan kembali dalam keadaan sehat,” ungkap agensi tersebut menambahkan. 

Wamil bulan depan, Taeyong NCT gabung AL Korea. (Foto: Instagram/@taeoxo_nct)

Dengan begitu, Taeyong yang telah berusia 28 tahun akan menjadi personel NCT pertama yang menunaikan tugasnya sebagai warga negara Korea Selatan di militer.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190585/bomi_apink-16B7_large.jpeg
Bomi Apink dan Rado Bakal Menikah Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement