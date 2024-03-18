Wamil Bulan Depan, Taeyong NCT Gabung Angkatan Laut Korea

SEOUL - Taeyong NCT akan vakum untuk sementara waktu dari dunia hiburan untuk menjalankan wajib militer (wamil). Hal itu dikonfirmasi oleh SM Entertainment selaku agensi sang idol.

“Dia akan bertugas sebagai tentara aktif di Angkatan Laut Korea Selatan mulai 15 April 2024,” kata agensi tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (18/3/2024).

SM Entertainment memastikan, tidak ada event resmi yang akan digelar di hari pertama Taeyong NCT menjalani wamil. Hal itu demi keamanan bersama dan menghindari kemacetan.

“Karena itu, kami berharap kalian mau mengerti dan terus mendukung Taeyong hingga akhirnya dia menjalani wamil dan kembali dalam keadaan sehat,” ungkap agensi tersebut menambahkan.

Dengan begitu, Taeyong yang telah berusia 28 tahun akan menjadi personel NCT pertama yang menunaikan tugasnya sebagai warga negara Korea Selatan di militer.*

