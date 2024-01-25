Taeyong NCT Bakal Rilis Album dan Konser Solo Bulan Depan

Taeyong NCT bakal rilis album dan konser solo bulan depan. (Foto: ARENA)

SEOUL - Kabar baik dari Taeyong NCT! Dia akan merilis album solo terbarunya dalam waktu dekat. Kabar itu dikonfirmasi SM Entertainment selaku agensi sang idol, pada 25 Januari 2024.

SM Entertainment dalam keterangannya kepada media lokal mengatakan, album baru Taeyong tersebut akan dirilis pada 26 Februari 2024.

Bersamaan dengan rencana perilisan album baru tersebut, Taeyong juga dijadwalkan menggelar konser solo perdananya. Konser bertajuk ‘TY TRACK’ tersebut akan digelar di Olympic Hall, Seoul, Korea Selatan, pada 24 dan 25 Februari mendatang.

Ini akan menjadi proyek solo terbaru Taeyong NCT setelah dia merilis album dan video musik debut solonya bertajuk SHALALA, pada 5 Juni 2023.

Lagu bergenre hip hop dengan chorus yang bikin candu itu turut diciptakan Taeyong. Dia juga menulis sendiri lirik rap dalam lagu yang meminta pendengarnya untuk tetap bersinar di mana pun mereka berada.*

(SIS)