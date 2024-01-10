Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinda Hauw Disebut Tak Cantik, Rey Mbayang: Dimataku Dia Selalu Luar Biasa

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:45 WIB
Dinda Hauw Disebut Tak Cantik, Rey Mbayang: Dimataku Dia Selalu Luar Biasa
Dinda Hauw disebut tak cantik, Rey Mbayang pasang badan (Foto: Instagram/rey_mbayang)




JAKARTA - Dinda Hauw baru-baru ini sempat mendapatkan perilaku tidak enak dari salah satu netizen yang melihatnya. Artis 27 tahun ini bahkan dinilai memiliki paras yang berbeda antara kamera wartawan dan kamera orang lain, hingga membuat netizen gagal fokus.

Menurut pengakuan netizen, saat tersorot oleh kamera wartawan, Dinda memiliki paras yang biasa saja, atau dapat dikatakan tidak secantik di kamera orang lain. Sehingga hal itu pun yang diutarakannya kepada Rey Mbayang lewat insta storynya.

“Dinda dikamera wartawan nggak cantik,” tulis salah satu netizen, dikutip dalam tangkapan layar di Instagram @rumpi_gosip, Rabu (10/1/2024).

Tidak mau tinggal diam, Rey Mbayang yang mengetahui bahwa istrinya dibully langsung pasang badan. Namun, ia juga tidak menyalahkan atas tuduhan yang diberikan netizen kepada Dinda Hauw.

Rey Mbayang dan Dinda Hauw

Dinda Hauw disebut tak cantik, Rey Mbayang pasang badan (Foto: Instagram/rey_mbayang)


Menurutnya, jika memang tanggapan netizen tentang Dinda seperti itu, maka menurut Rey Mbayang paras istrinya di kamera manapun tetaplah selalu cantik.

“Jika dimatamu begitu, tak mengapa. Karena Dinda di kamera mana aja, menurutku selalu cantik. Dari Dinda aku melihat betapa mulianya proses menjadi seorang ibu,” kata Rey Mbayang, dikutip dalam Insta storynya.

Bukan hanya itu, Rey juga mengaku bahwa yang ia lihat dari Dinda bukanlah semata-mata dari kecantikannya saja. Tetapi juga dari proses yang ia jalani untuk dapat menjadi seorang ibu.

“She’s had been blessing and enjoying the process. Dan di mataku dia selalu luar biasa, like a solo a flower blooms into a beautiful garden,” ucap Rey Mbayang.

