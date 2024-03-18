Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akses Komunikasi Ditutup, Tsania Marwa Sedih Jalani Ramadhan Tanpa Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:55 WIB
Akses Komunikasi Ditutup, Tsania Marwa Sedih Jalani Ramadhan Tanpa Anak
Tsania Marwa datangi MK soal Hak Asuh Anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tsania Marwa masih memperjuangkan hak asuh anak yang disinyalir belum didapatkan sepenuhnya setelah bercerai dengan Atalarik Syah pada 2017 lalu.

Tsania hadir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi dari Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI) selaku pemohon atas perkara perebutan hak asuh anak.

Wanita keturunan Arab itu mengaku sangat gugup saat memberikan keterangannya di ruang sidang.

Akses Ditutup, Tsania Marwa Sedih Jalani Ramadhan Tanpa Anak

"Yang pertama saya ada perasaan tegang, ada perasaan takut juga, tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya semata-semata hanya ingin memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti saya," kata Tsania Marwa di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Tsania mengaku hanya bisa menemui kedua anaknya di sekolah. Dia melakukan hal ini atas inisiatif sendiri alias bukan berdasarkan kesepakatan dengan sang mantan.

"Nggak diizinkan, itu saya aja inisiatif datang mau nengokin anak saya (ke sekolahnya)," ucapnya.

Lebih lanjut, wanita 32 tahun itu juga mengungkapkan kesedihannya menjalani Ramadhan tanpa anak. Sebagai ibu, momen sahur dan berbuka bersama anak menjadi mimpinya yang belum pernah terwujud.

"Kadang-kadang sedih juga ramadan gini pengin sahur bareng, anak-anak mulai gede, buka bareng, ngajarin puasa, tarawih, rutinitas sehari-sehari, itu bermakna banget untuk kedekatan orang tua dengan anak yang saat ini saya nggak bisa miliki," ujar Tsania.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081016/tsania_marwa-Vqed_large.jpg
Tsania Marwa Akhirnya Ikhlas Lepas Hak Asuh Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058439/tsania_marwa-CslE_large.jpg
Tsania Marwa Ungkap Kebahagiaan Usai Bertemu Kedua Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033369/teddy_syach-qTVZ_large.jpg
Teddy Syach Ogah Ikut Campur Masalah Atalarik-Tsania Marwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021756/tsania-marwa-rela-pura-pura-bahagia-depan-anak-demi-perjuangkan-hak-asuh-HWSd8gMCVH.jpg
Tsania Marwa Rela Pura-Pura Bahagia Depan Anak Demi Perjuangkan Hak Asuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021524/tsania-marwa-bongkar-alasan-gagal-eksekusi-hak-asuh-anak-dari-rumah-atalarik-syah-v0xx54zHXJ.jpg
Tsania Marwa Bongkar Alasan Gagal Eksekusi Hak Asuh Anak dari Rumah Atalarik Syah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021498/anak-masih-mengingatnya-setelah-4-tahun-pisah-tsania-marwa-aku-anggap-keajaiban-7DqvWuPaOr.jpg
Anak Masih Mengingatnya Setelah 4 Tahun Pisah, Tsania Marwa: Aku Anggap Keajaiban
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement