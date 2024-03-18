Reaksi Kocak Ernest Prakasa Usai Film Agak Laen Bakal Tayang di AS

Reaksi Ernest Prakasa usai film Agak Laen tayang di AS (Foto: Instagram/ernestprakasa)

JAKARTA - Industri perfilman Tanah Air kembali dibuat bangga oleh film Agak Laen. Film bergenre horor komedi yang sudah tembus 8,9 juta itu diketahui akan tayang di 13 bioskop di Amerika Serikat.

Sejumlah kota di AS pun akan menjadi saksi kesuksesan film garapan rumah produksi Imajinari ini. Di antara ada Los Angeles, San Francisco, Miami, Las Vegas dan masih banyak lagi.

Kabar ini sontak direspon oleh sang produser, Ernest Prakasa. Reaksi kocak Ernest ini ia ungkap di akun X, @ernestprakasa.

Alih-alih senang, Ernest justru bergurau dengan respon seolah keheranan film garapannya biss tayang di Negeri Paman Sam.

Reaksi Ernest Prakasa usai film Agak Laen tayang di AS (Foto: Instagram/okirengga33)





“Ngapain sih iseng bener?,” tulis Ernest.

Tayangnya film Agak Laen di Amerika Serikat ini juga diprediksi bisa meraup lebih banyak jumlah penonton. Film ini akan tayang di Amerika Serikat mulai Rabu, 22 Maret 2024.

Sebelumnya, film Agak Laen berhasil menggeser film Warkop DKI: Reborn sebagai film Indonesia terlaris kedua.

Kini, Agak Laen sukses meraup hingga 8,9 juta penonton sampai ke-45 hari tayang di bioskop. Hal ini sudah membuat bangga netizen Indonesia, terlebih kini film Agak Laen akan go international.

“The real agak laen, kerenn,” kata akun @ga******.