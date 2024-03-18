Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Reaksi Kocak Ernest Prakasa Usai Film Agak Laen Bakal Tayang di AS

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |23:45 WIB
Reaksi Kocak Ernest Prakasa Usai Film <i>Agak Laen</i> Bakal Tayang di AS
Reaksi Ernest Prakasa usai film Agak Laen tayang di AS (Foto: Instagram/ernestprakasa)
A
A
A

JAKARTA - Industri perfilman Tanah Air kembali dibuat bangga oleh film Agak Laen. Film bergenre horor komedi yang sudah tembus 8,9 juta itu diketahui akan tayang di 13 bioskop di Amerika Serikat.

Sejumlah kota di AS pun akan menjadi saksi kesuksesan film garapan rumah produksi Imajinari ini. Di antara ada Los Angeles, San Francisco, Miami, Las Vegas dan masih banyak lagi.

Kabar ini sontak direspon oleh sang produser, Ernest Prakasa. Reaksi kocak Ernest ini ia ungkap di akun X, @ernestprakasa.

Alih-alih senang, Ernest justru bergurau dengan respon seolah keheranan film garapannya biss tayang di Negeri Paman Sam.

Film Agak Laen

Reaksi Ernest Prakasa usai film Agak Laen tayang di AS (Foto: Instagram/okirengga33)


“Ngapain sih iseng bener?,” tulis Ernest.

Tayangnya film Agak Laen di Amerika Serikat ini juga diprediksi bisa meraup lebih banyak jumlah penonton. Film ini akan tayang di Amerika Serikat mulai Rabu, 22 Maret 2024.

Sebelumnya, film Agak Laen berhasil menggeser film Warkop DKI: Reborn  sebagai film Indonesia terlaris kedua.

Kini, Agak Laen sukses meraup hingga 8,9 juta penonton sampai ke-45 hari tayang di bioskop. Hal ini sudah membuat bangga netizen Indonesia, terlebih kini film Agak Laen akan go international.

“The real agak laen, kerenn,” kata akun @ga******.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146453/ernest_prakasa-GudA_large.jpg
Sindir Jam Rolex Timnas Bikin Ernest Prakasa Tutup Akun X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145820/ernest_prakasa-XuyQ_large.jpg
Tutup Akun, Ernest Prakasa Pamit dari X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077784/ernest_prakasa-7Jmo_large.jpg
Rakit Gundam, Cara Ernest Prakasa Quality Time Bersama Putranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060230/ernest_prakasa-yIm8_large.jpg
Ernest Prakasa Ngakak Lihat Andhika Pratama Sindir Kiky Saputri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050973/ernest_prakasa-sfng_large.jpg
Ernest Prakasa Sindir Track Record Produser Kontroversial, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014220/ernest-prakasa-dan-soleh-solihun-beri-tanggapan-soal-program-tapera-aqZX0IseAO.jpg
Ernest Prakasa dan Soleh Solihun Beri Tanggapan Soal Program Tapera
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement