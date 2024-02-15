Harapan Inul Daratista untuk Presiden 2024 yang Terpilih, Singgung soal Perizinan Bisnis

JAKARTA - Inul Daratista menyampaikan harapannya untuk Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang terpilih nanti. Di samping sang suami, Inul yang merupakan seorang pengusaha tampak menekankan harapannya soal regulasi izin bisnis.

Terkait hal itu, Inul pun mengaku menekankan soal pajak. Sebab beberapa waktu jelang Pemilu 2024, Inul Daratista sempat lantang menolak aturan pajak hiburan yang direncanakan naik hingga 75 persen.

BACA JUGA: Inul Daratista Bahagia Pajak Hiburan Batal Naik

"Kemarin kan saya ribut soal pajak tuh itu juga bener-bener harus dipilah. Cuma nanti harapan saya pebisnis juga pengusaha kalau bisa nanti lebih memperjelas untuk segala perizinan," kata Inul Daratista di kediamannya, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.

Inul mengambil contoh untuk jenis-jenis karaoke, mulai dari karaoke keluarga hingga club malam itu harus jelas aturan soal pajaknya.

Inul Daratista ungkap harapan untuk Presiden 2024 yang terpilih (Foto: Instagram/inul.d)





"Jadi perizinan untuk karaoke keluarga, karaoke ++ atau night club atau cafe dan lain sebagainya ada aturan yang jelas. Itu aja sih," jelas Inul Daratista.

Namun sebagai seorang masyarakat Indonesia, Inul Daratista pasrah siapapun nanti yang akan jadi presidennya. Sebab pemilik nama Ainur Rokhimah itu yakin setiap capres dan cawapres memiliki visi misi yang bagus untuk memimpin Bumi Pertiwi.

"Tapi kalau saya sebagai anak bangsa saya berharap siapapun anak bangsa, siapapun pemimpin nya, siapapun juaranya saya yakin sudah punya visi misi yang bagus untuk negeri ini," pungkasnya.

(van)