Ternyata Dian Sastrowardoyo Pernah Kena Omel Rocky Gerung saat Bimbingan Kuliah Akhir

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo rupanya murid dari pengamat politik, Rocky Gerung. Hal itu terjadi ketika Dian kuliah di Universitas Indonesia.

Dian Sastro mengungkapkan, Rocky Gerung merupakan seorang dosen mempunyai karakter yang sangat galak. Hingga menyebutnya sebagai sosok yang mengerikan dan menjadi mimpi buruk setiap kali mengikuti bimbingan kuliah.

"Itu dosen gue berapa tahun lalu, cuma jangan dihitung berapa lamanya. Tapi yang jelas dia 'Nightmare' (mimpi buruk) gue pas bimbingan!," ungkap Dian Sastro dalam podcast Denny Sumargo dikutip pada Jumat (15/3/2024).

Bintang film AADC ini mengaku panik ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Akibat panik itulah membuat Dian kurang semangat, ketika harus bertemu dengan Rocky Gerung.

"Bukan lagi, bener-bener gue, setiap kali bimbingan gue males. Jadi aduh galak banget bro, galak parah," jelas Dian Sastro.

"Suka lihat dia (Rocky Gerung) lagi roasting siapa gitu, itu kebayang nggak, kita jadi mahasiswanya kalau di roasting setiap hari sama dia," tambahnya.

Kendati mendapatkan dosen galak seperti Rocky Gerung, Dian Sastro mengaku wajar dengan perilaku dosennya tersebut. Sebab dosennya itu menginginkan muridnya pintar dan mendapatkan nilai yang bagus.

Sehingga ketika diberikan tugas, Dian Sastro berusaha untuk mengerjakan dan teliti betul setiap jawabannya. Karena seringkali diulas kembali oleh Rocky Gerung pada saat presentasi.

"Tapi dia tuh ough love banget gitu loh, mentalitynya habis, pokonya kalau misalnya lo ketahuan ngarang bebas bakalan habis lo," paparnya.

Meskipun berangkat dari seorang artis, Dian Sastro mengaku kalau Rocky Gerung memandang status mahasiswa sama, dan tak memandang kasta dan tahta mahasiswanya.

Sehingga di dalam kelasnya, Rocky Gerung tak membeda-bedakan siapapun apalagi memberikan privilege kepada mahasiswa tertentu.

"Di kelas dia (Rocky Gerung), kita bukan siapa-siapa, sama semua. Jadi nggak ada tuh yang namanya perlakukan khusus. Emang harus belajar, harus ngerjain PR atau tugas," turut Dian Sastro.