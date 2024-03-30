Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Hari Film Nasional, Dian Sastrowardoyo Ungkap Makna Film Dalam Kehidupan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |18:01 WIB
Hari Film Nasional, Dian Sastrowardoyo Ungkap Makna Film Dalam Kehidupan
Dian Sastrowardoyo peringati Hari Film Nasional (Foto: IG Dian)
A
A
A

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo turut memperingati Hari Film Nasional, Sabtu 30 Maret 2024. Melalui unggahannya, Dian membagikan foto-foto saat dirinya membintangi sejumlah film sejak lebih dari dua dekade lalu berkarya di industri perfilman tanah air.

Mulai dari Bintang Jatuh (2000), Pasir Berbisik (2001), lalu film yang turut melambungkan namanya usai berperan sebagai Cinta, yakni film Ada Apa dengan Cinta? (2002), Ungu Violet (2005), 3 Doa 3 Cinta (2008). Ada Apa dengan Cinta 2 (2016), Kartini (2017), Aruna dan Lidahnya (2018), The Night Comes for Us (2018), dan yang terakhir paling mencuri perhatian baru-baru ini, Gadis Kretek.

Hari Film Nasional, Dian Sastrowardoyo Ungkap Makna Film Dalam Kehidupan

Dalam keterangan unggahannya, Dian memaknai Hari Film Nasional dengan mengapresiasi karya fiksi, termasuk film yang dampaknya begitu besar dalam kehidupan. Dia mengutip kata-kata pengarang drama, Jean Anoulih, "Fiction gives life its form". (“Fiksi memberi kehidupan pada bentuknya”).

Kata-kata tersebut pun menjadi pengingat bahwa cerita dalam film membuka pengetahuan lebih luas bagi penontonnya.

"Sebuah pengingat yang kuat tentang dampak cerita terhadap pemahaman kita tentang dunia. Inilah lebih banyak kisah yang dihidupkan! Selamat Hari Film Nasional," ujar Dian Sastrowardoyo dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @therealdisastr, Sabtu (30/3/2024).

