HOME CELEBRITY MOVIE

Dian Sastrowardoyo Ungkap Pengalaman Pertama Kali Pegang Senjata Api dalam Serial Ratu Adil

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |23:45 WIB
Dian Sastrowardoyo Ungkap Pengalaman Pertama Kali Pegang Senjata Api dalam Serial <i>Ratu Adil</i>
Dian Sastrowardoyo ungkap pengalaman pertama kali pegang senjata api (Foto: Instagram @therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo mencoba untuk keluar dari zona nyamannya. Biasa bermain dalam film bergenre drama dan romansa, kali ini ibu dua anak tersebut mencoba menantang dirinya sendiri dengan bergabung dalam serial action-crime bertajuk ‘Ratu Adil’.

Banyak hal baru yang didapatkannya selama proses shooting. Salah satunya memegang senjata api.

Wanita 41 tahun itu mengaku bahwa ini kali pertamanya beradu akting sambil memegang pistol. Ia pun harus mengikuti serangkaian pelatihan mulai dari merakit hingga menggunakan senjata tersebut agar terlihat seperti profesional.

“Lumayan, kami harus berlatih untuk bisa merakit senjata apinya. Jadi buat aku, ini pertama kali pengalaman aku untuk bisa pegang senjata api kayak gini. Aku baru sekali sih. Jadi harus inget-inget bagiannya yang mana,” kata Dian Sastrowardoyo dalam Gala Premier ‘Ratu Adil’ di Plaza Senayan, Kamis, 22 Februari 2024.

Dian Sastro (Devi Pattricia)

Dian Sastrowardoyo ungkap pengalaman pertama kali pegang senjata api (Foto: Instagram @therealdisastr)


Tak jarang, jari Dian Sastrowardoyo mengalami kejepit bagian pelatuk pistol. Dalam serial tersebut cukup banyak adegan yang menunjukkan Dian Sastrowardoyo menggunakan pistol, sehingga ia harus belajar cara menggunakannya sampai satu setengah bulan.

“Ya itu sih sempet kejepit pistol itu kalau salah-salah bisa kayak keambil gitu kulitnya. Sakit banget,” ujarnya.

Bukan cuma itu, istri Maulana Indraguna Sutowo itu menyatakan bahwa dirinya harus berlatih fisik dan koreografi action demi memerankan tokoh Lasja sebagai anak dari mafia 9 Naga.

