Comeback, Akhirnya Datang Juga Sajikan Komedi di Balik Pintu

JAKARTA - "Akhirnya Datang Juga..." Itulah seruan yang familiar terdengar ketika para bintang tamu memasuki ruangan. Program yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali untuk menghibur penonton Indonesia pada tahun 2024.

"Akhirnya Datang Juga" (ADJ) adalah sebuah variety show yang menampilkan komedi improvisasi, diadaptasi dari program televisi Australia yang populer berjudul "Thank God You're Here". Dibawa kembali Indonesia oleh Fremantle bekerjasama dengan GTV, program ini menantang bintang tamu untuk berimprovisasi di atas panggung tanpa pengetahuan sebelumnya mengenai set atau alur cerita sketsa yang mereka hadapi (tidak pakai naskah, tidak pakai latihan).

Setiap episode ADJ akan menampilkan sejumlah sketsa, di mana para bintang tamu yang merupakan selebriti terkenal terjun langsung masuk ke dalam sketsa jebakan, tanpa persiapan apa pun. Mereka harus berimprovisasi dengan imajinasinya sendiri, mengikuti alur cerita tanpa tahu apa yang akan terjadi.

Di tengah-tengah aksi, kelucuan mencapai puncaknya saat para bintang tamu tersandung pada sketsa jebakan yang disiapkan oleh pemain tetap. Mereka harus berpikir cepat, bereaksi, dan menciptakan humor di tempat.

Sketsa berakhir saat juri menekan tombol buzzer dan memberikan komentar. Bintang tamu yang mampu menghibur dan mengesankan para juri dan penonton, akan diberikan trofi khusus dengan tulisan "Akhirnya Datang Juga", sebagai penghargaan atas keberanian dan kreativitas mereka dalam improvisasi.

Para bintang tamu biasanya akan beradu peran dengan pemain tetap sebagai contoh, di episode-episode awal ada Gilang Gombloh, Hifdzi Khoir, dan Daffa Ariq. Penampilan mereka akan dinilai oleh 2 juri, yaitu Abdel Achrian dan Denny Chandra.

Episode perdana ADJ telah ditayangkan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Winky Wiryawan sebagai host, dan diisi oleh empat bintang tamu, Anwar Sanjaya, Inyong, Rina Nose, dan Vicky Prasetyo. Hingga saat ini, sudah ditayangkan 6 episode ADJ di GTV.

ADJ tahun 2024 ini menandai kembalinya Winky setelah lebih dari 10 tahun absen sebagai host program TV. Winky Wiryawan mengaku sangat senang setelah dihubungi tim ADJ untuk kembali menjadi host, “Ini bisa dibilang salah satu acara kesayangan gue waktu gue jadi host pertama kali di ADJ atau Akhirnya Datang Juga, tiba-tiba dapat kesempatan lagi, gue ditelpon untuk bisa dapat kepercayaan membawakan acara ini, gue happy banget, pokoknya seneng banget,"ujarnya. ”Kalau gue mau comeback, kayaknya di sini deh,” tambahnya.