Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Ramadan Story, Omar bin Khattab hingga Konser Ngabuburit Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:12 WIB
Saksikan Ramadan Story, Omar bin Khattab hingga Konser Ngabuburit Hanya di iNews
Nikmatnya Ramadan Inews (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sambut bulan suci penuh berkah dengan penuh kehangatan bersama Nikmatnya Ramadan di iNews. Dengan beragam program unggulan yang siap menemani pemirsa setia di rumah, mulai besok saat waktu sahur hingga berbuka puasa.

Menemani waktu sahur, Anda bisa menyaksikan program Ramadan Story hadir setiap senin sampai jumat pukul 03.00 WIB. Dilanjutkan Kisah Omar Bin Khattab sang khalifah Muslim paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah islam akan hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 03.30 WIB dilanjutkan Sabtu dan Minggu pukul 02.30 WIB. Tak ketinggalan program Shalawat Sahur yang dipandu oleh Habib Syeh akan hadir setiap sabtu dan minggu pukul 03.30 WIB.

Saksikan Ramadan Story, Omar bin Khattab hingga Konser Ngabuburit Hanya di iNews

Ceramah agama dan mengupas tafsir ayat Al-Quran dalam program Cahaya Hati Spesial Ramadan yang dipandu oleh Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran dan KH. Cholil Nafis, hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB.

Ada pula hiburan inspiratif seperti Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan dan Tabligh Akbar yang disiarkan langsung di empat kota besar Indonesia (Mojokerto, Kudus, Bekasi dan Tangerang) yang diisi dengan Tausiah, muslim art performance, Tilawah Al-Quran, music performance serta penampilan spesial artis Tanah Air, hadir setiap Sabtu pukul 16.00 WIB dan pukul 21.00 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement