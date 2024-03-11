Saksikan Ramadan Story, Omar bin Khattab hingga Konser Ngabuburit Hanya di iNews

JAKARTA - Sambut bulan suci penuh berkah dengan penuh kehangatan bersama Nikmatnya Ramadan di iNews. Dengan beragam program unggulan yang siap menemani pemirsa setia di rumah, mulai besok saat waktu sahur hingga berbuka puasa.

Menemani waktu sahur, Anda bisa menyaksikan program Ramadan Story hadir setiap senin sampai jumat pukul 03.00 WIB. Dilanjutkan Kisah Omar Bin Khattab sang khalifah Muslim paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah islam akan hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 03.30 WIB dilanjutkan Sabtu dan Minggu pukul 02.30 WIB. Tak ketinggalan program Shalawat Sahur yang dipandu oleh Habib Syeh akan hadir setiap sabtu dan minggu pukul 03.30 WIB.

Ceramah agama dan mengupas tafsir ayat Al-Quran dalam program Cahaya Hati Spesial Ramadan yang dipandu oleh Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran dan KH. Cholil Nafis, hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB.

Ada pula hiburan inspiratif seperti Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan dan Tabligh Akbar yang disiarkan langsung di empat kota besar Indonesia (Mojokerto, Kudus, Bekasi dan Tangerang) yang diisi dengan Tausiah, muslim art performance, Tilawah Al-Quran, music performance serta penampilan spesial artis Tanah Air, hadir setiap Sabtu pukul 16.00 WIB dan pukul 21.00 WIB