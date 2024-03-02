Advertisement
TV SCOOP

Episode Desperated Retreat BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:58 WIB
Episode <i>Desperated Retreat</i> BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV
Episode Desperated Retreat BIMA S Season 2. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan episode terbaru animasi BIMA S Season 2 berjudul Desperated Retreat. Intip bocoran episodenya berikut ini.

Bima dan Verde akhirnya berhasil membawa Prof. T dari laboratorium eksperimen Dr. Scar. Namun yang tak mereka ketahui, keduanya justru menjadi buronan di Hydome Town. Para trooper dan warga sipil pun menembaki mereka. 

Bagaimana nasib Bima dan Verde selanjutnya? Lalu bagaimana kondisi Prof. T? Tonton episode Desperated Retreat animasi BIMA S Season 2 Part 3, besok (3/3/2024), pukul 06.30 WIB, hanya di MNCTV.

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, animasi ini bercerita tentang petualangan Satria alias Bima dan sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. 

