Tonton Program Spesial Nikmatnya Ramadan, 3 Hari Lagi di iNews

JAKARTA - iNews akan menayangkan sederet program inspiratif dan informatif berisi nilai-nilai spiritual jelang bulan puasa lewat Nikmatnya Ramadan. Program Shalawat Sahur yang dipandu Habib Syeh akan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 03.30 WIB.

Kemudian ada Ramadhan Story yang tayang setiap Senin hingga Jumat, pukul 03.00 WIB. Program Omar Bin Khattab akan menghadirkan kisah sejarah Islam tayang Senin sampai Jumat, pukul 03.30 WIB. Kemudian tayang pada Sabtu dan Minggu pukul 02.30 WIB.

Dipandu Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran, dan KH. Cholil Nafis, program Cahaya Hati Spesial Ramadan akan menyuguhkan ceramah agam dan tafsir ayat Alquran. Program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu, pukul 12.00 WIB.

Nikmati juga hiburan inspiratif Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan dan Tabligh Akbar yang tayang Live, setiap Sabtu, pukul 16.00 WIB dan 21.00 WIB. Acara ini akan disiarkan dari empat kota: Mojokerto, Kudus, Bekasi, dan Tangerang.