Silvi Raih Pujian dari Iis Dahlia di Grand Final Kontes Primadona Pantura

JAKARTA - Penampilan Silvi di Grand Final Kontes Primadona Pantura mendapat pujian dari Iis Dahlia. Sebagaimana yang kita ketahui, Silvi merupakan kontestan asal Pantura yang bertanding di Grand Final Kontes Primadona Pantura, Kamis (7/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Silvi tampil memukau dalam balutan dress hitam yang fit to body. Dressnya ini terlihat sangat mewah karena dihiasi oleh payet-payet.

Bukan hanya penampilan visualnya yang memukau, suara Silvi yang merdu berhasil membuat para penonton dan para juri terpana.

Di penampilan kali ini, Silvy tampil membawakan tiga lagu. Lagu pertama berjudul Hareudang milik Pasukan Perang Band. Kemudian, penampilannya dilanjutkan dengan duet bersama Lala kontestan Primadona Pantura sesi sebelumnya.

Keduanya tampil memukau. Aksi panggungnya berhasil menghipnotis para penonton. Banyak sekali goyangan-goyangan spektakuler dari Silvi dan Lala. Walaupun demikian, suara keduanya tetap stabil.

Hal tersebut berhasil mencuri perhatian Iis Dahlia. Tidak heran jika Silvi dan Lala mendapat pujian langsung dari Iis Dahlia.

"Goyang kanan goyang kiri, napas terjaga oke, naik turun tangga oke, semuanya terjaga, cuma jungkir balik aja yang kamu enggak lakuin," kata Iis Dahlia dikutip dari RCTI+.

