Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Silvi Raih Pujian dari Iis Dahlia di Grand Final Kontes Primadona Pantura

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:48 WIB
Silvi Raih Pujian dari Iis Dahlia di Grand Final Kontes Primadona Pantura
Silvi Primadona Pantura (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Silvi di Grand Final Kontes Primadona Pantura mendapat pujian dari Iis Dahlia. Sebagaimana yang kita ketahui, Silvi merupakan kontestan asal Pantura yang bertanding di Grand Final Kontes Primadona Pantura, Kamis (7/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Silvi tampil memukau dalam balutan dress hitam yang fit to body. Dressnya ini terlihat sangat mewah karena dihiasi oleh payet-payet.

Bukan hanya penampilan visualnya yang memukau, suara Silvi yang merdu berhasil membuat para penonton dan para juri terpana.

Silvi Raih Pujian dari Iis Dahlia di Grand Final Kontes Primadona Pantura

Di penampilan kali ini, Silvy tampil membawakan tiga lagu. Lagu pertama berjudul Hareudang milik Pasukan Perang Band. Kemudian, penampilannya dilanjutkan dengan duet bersama Lala kontestan Primadona Pantura sesi sebelumnya.

Keduanya tampil memukau. Aksi panggungnya berhasil menghipnotis para penonton. Banyak sekali goyangan-goyangan spektakuler dari Silvi dan Lala. Walaupun demikian, suara keduanya tetap stabil.

Hal tersebut berhasil mencuri perhatian Iis Dahlia. Tidak heran jika Silvi dan Lala mendapat pujian langsung dari Iis Dahlia.

"Goyang kanan goyang kiri, napas terjaga oke, naik turun tangga oke, semuanya terjaga, cuma jungkir balik aja yang kamu enggak lakuin," kata Iis Dahlia dikutip dari RCTI+.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement