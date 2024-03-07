Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Finalis Siap Bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |08:06 WIB
3 Finalis Siap Bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024
Grand Final Primadona Pantura 2024. (Foto: MNCTV)
A
A
A

 

JAKARTA - Setelah Alesha tersingkir pekan lalu, ajang Primadona Pantura 2024 kini menyisakan tiga peserta. Mereka adalah Lova asal Sidoarjo, Fazria dari Sidoarjo, dan Silvi mewakili Pasuruan.

Panggung Grand Final Primadona Pantura 2024 akan dimeriahkan sederet bintang tamu papan atas, seperti Band Armada, Mansyur S, Uut Permatasari, Iis Dahlia, dan Inul Daratista bersama sang suami, Adam Suseno.

Ada juga penampilan khusus dari Ge Pamungkas, Kiky Primadona, Lala Primadona, Fey Primadona, Denny Darko, Rian Ibram, dan Bachyper. Karena itu, jangan lewatkan Grand Final Primadona Pantura 2024, Live di MNCTV, pada Kamis (7/3/2024), pukul 19.30 WIB.

Grand Final Primadona Pantura 2024. (Foto: MNCTV)

Ikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan informasi terbaru dan konten menarik program MNCTV lainnya. Seluruh program MNCTV juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/598/2973901/malam-ini-5-kontestan-bakal-goyang-panggung-primadona-pantura-2024-OSpQNGM2Jn.jpg
Malam Ini, 5 Kontestan Bakal Goyang Panggung Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/598/2970854/malam-ini-6-kontestan-siap-goyang-panggung-sawer-primadona-pantura-2024-VvLm4qp4sL.jpg
Malam Ini, 6 Kontestan Siap Goyang Panggung Sawer Primadona Pantura 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/598/2967530/persaingan-babak-7-besar-panggung-sawer-primadona-pantura-2024-semakin-sengit-xEYOOOqw7K.jpg
Persaingan Babak 7 Besar Panggung Sawer Primadona Pantura 2024 Semakin Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/598/2781634/malam-ini-3-finalis-berebut-gelar-juara-di-grand-final-primadona-pantura-mnctv-wAyHe0fr1h.jpg
Malam Ini! 3 Finalis Berebut Gelar Juara di Grand Final Primadona Pantura MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/598/2777079/4-peserta-primadona-pantura-siap-tampil-maksimal-saksikan-besok-malam-di-mnctv-jcn42KGyNG.jpg
4 Peserta Primadona Pantura Siap Tampil Maksimal, Saksikan Besok Malam di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/10/205/1435019/juara-primadona-ini-siap-rilis-single-bUw89P1UtX.jpg
Juara Primadona Ini Siap Rilis Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement