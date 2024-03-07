3 Finalis Siap Bersaing di Grand Final Primadona Pantura 2024

JAKARTA - Setelah Alesha tersingkir pekan lalu, ajang Primadona Pantura 2024 kini menyisakan tiga peserta. Mereka adalah Lova asal Sidoarjo, Fazria dari Sidoarjo, dan Silvi mewakili Pasuruan.

Panggung Grand Final Primadona Pantura 2024 akan dimeriahkan sederet bintang tamu papan atas, seperti Band Armada, Mansyur S, Uut Permatasari, Iis Dahlia, dan Inul Daratista bersama sang suami, Adam Suseno.

Ada juga penampilan khusus dari Ge Pamungkas, Kiky Primadona, Lala Primadona, Fey Primadona, Denny Darko, Rian Ibram, dan Bachyper. Karena itu, jangan lewatkan Grand Final Primadona Pantura 2024, Live di MNCTV, pada Kamis (7/3/2024), pukul 19.30 WIB.

Ikuti akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan informasi terbaru dan konten menarik program MNCTV lainnya. Seluruh program MNCTV juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.

(SIS)