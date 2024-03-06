Advertisement
Karier Teuku Ryan Semakin Mentereng meski Dicerai Ria Ricis, Oki Setiana Dewi: Bangga!

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |20:34 WIB
Karier Teuku Ryan Semakin Mentereng meski Dicerai Ria Ricis, Oki Setiana Dewi: Bangga!
Karier Teuku Ryan semakin mentereng meski cerai dari Ria Ricis, Oki Setiana Dewi: Bangga
A
A
A

 

JAKARTA - Oki Setiana Dewi tetap memberi dukungan pada Teuku Ryan di tengah gugatan cerai yang dilayangkan adiknya, Ria Ricis. Hal itu diperlihatkannya dengan menghadiri gala premiere film terbaru Ryan, Perjalanan Pembuktian Cinta.

“Bangga! Alhamdulillah, dia punya karya baru di awal 2024. Saya akan selalu support karya adik-adik kami. Mudah-mudahan bisa terus berkarya dan membanggakan. Insya Allah,” ujarnya belum lama ini.

Karier Teuku Ryan Semakin Mentereng meski Dicerai Ria Ricis, Oki Setiana Dewi: Bangga!

Oki Setiana Dewi mengaku bangga melihat proses perkembangan karier Teuku Ryan di dunia akting. Dia juga mengaku bahagia sang adik ipar kini bisa menjadi pemeran utama dalam film yang dibintanginya.

“Walau bagaimanapun, saya ini kan kakaknya Ryan. Jadi sebagai kakak, saya ingin terus mendukung dia. Selagi bisa, kami tentu akan mendukung dia,” kata aktris Ketika Cinta Bertasbih tersebut menambahkan.

Oki Setiana Dewi tetap menunjukkan dukungannya di tengah sidang cerai Teuku Ryan dan Ria Ricis. YouTuber dengan 43,4 juta subscribers tersebut diketahui menggugat cerai Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2024.

Pasangan ini diketahui sudah pisah rumah sejak Desember 2023, setelah pulang umrah. Ricis memang tidak pernah mengungkapkan secara blakblakan alasannya menggugat cerai sang suami.

