HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keputusan Ria Ricis untuk Cerai dari Teuku Ryan Sudah Bulat

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:20 WIB
Keputusan Ria Ricis untuk Cerai dari Teuku Ryan Sudah Bulat
Keputusan Ria Ricis untuk cerai dari Teuku Ryan sudah bulat (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis semakin bulat untuk berpisah dari suaminya, Teuku Ryan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ria Ricis melalui kuasa hukumnya, Hendra Siregar, usai menjalani sidang kedua perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Hendra sendiri mengakui kalau kedua pihak sudah melakukan pertemuan keluarga untuk mencegah perceraian ini terjadi.

"Terakhir pertemuan Januari akhir bulan. Tentunya agar baik-baik aja kan," ucapnya.

Sayangnya, pertemuan itu pun gagal menemui titik terang. Begitu pula mediasi yang dilakukan PA Jaksel terhadap pasangan ini pada 19 Februari 2024 juga dinyatakan gagal.

Ria Ricis dan Moana

Keputusan Ria Ricis untuk cerai dari Teuku Ryan sudah bulat (Foto: Instagram/riaricis1795)

"Sejauh ini (keputusan Ricis) sudah bulat, tetap bercerai (dari Teuku Ryan)," pungkasnya.

Kenyataan tersebut tampaknya berbanding terbalik dengan harapan Teuku Ryan. Dia mengaku akan tetap mengupayakan agar rumah tangganya kembali utuh.

"Itu nggak perlu ditanyakan lagi, Insha Allah, dengan datang dia (Teuku Ryan-red) punya kesungguhan dan meyakinkan hakim tentang keseriusannya," ujar kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Armidi, dalam wawancara berbeda.

(van)

