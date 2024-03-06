Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Rizky Bersama 3 Anaknya Temani Desta yang Sakit Hingga Dirawat

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:49 WIB
Natasha Rizky Bersama 3 Anaknya Temani Desta yang Sakit Hingga Dirawat
Desta sakit dan ditemani 3 anaknya bersama Natasha Rizky (Foto: IG Desta)
A
A
A

JAKARTA - Desta datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya Pria 46 tahun itu sakit hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif.

Melalui unggahan Story di akun Instagram @desta80s, dirinya mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan tangannya yang sedang diinfus dan berlatarkan kamar rumah sakit. Terlihat pula selimut putih yang melapisi badannya.

 BACA JUGA:



Ia pun menambahkan emoticon nyamuk di unggahan tersebut yang mengisyaratkan bahwa dirinya terkena sakit DBD atau Demam Berdarah. Penyakit DBD memang sempat mengalami peningkatan yang cukup drastis di beberapa wilayah di Indonesia.

Terlebih akhir-akhir ini musim hujan melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, sehingga memudahkan perkembangbiakan nyamuk.

“Finally, yang bisa membuatku istirahat sejenak,” tulis Desta dikutip dari keterangan foto tersebut, Rabu (6/3/2024).

Meskipun jatuh sakit, ayah dari tiga anak itu mengambil sisi positif dari kejadian yang menimpanya. Ia mengaku momen ini membuatnya memiliki waktu rehat dari segala kesibukannya yang sangat padat.

Melihat Desta jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit, sang mantan istri, Natasha Rizky pun ternyata menyempatkan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjenguk sang mantan suami.

Tak sendirian, Natasha Rizky turut memboyong ketiga anaknya yaitu Megumi, Mishka, dan Miguel untuk melihat kondisi sang ayah. Momen manis ini juga dibagikan oleh Desta di Story Instagramnya.

Terlihat Desta yang sedang terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit. Ia menggunakan kaos berwarna hitam. Sementata ketiga anaknya berada di sisi samping kasur.

Mereka tampak sedang berbincang-bincang bersama dengan hangat. Bahkan terlihat anak kedua Desta yaitu Mishka yang tampak tersenyum ke arah Desta. Ternyata foto tersebut diambil oleh Natasha Rizky.

