HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Beri Dukungan Manis untuk Natasha Rizky, Netizen Langsung Baper

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |11:04 WIB
Desta berikan dukungan kepada Natasha Rizky, netizen baper (Foto: IG Natasha)
A
A
A

JAKARTADesta Mahendra dan Natasha Rizky telah bercerai sejak 19 Juni 2023. Walaupun demikian, sampai saat ini keduanya saling memberikan dukungan. Terbaru, Desta turut mendukung promosi produk baru milik Natasha Rizky melalui akun Instagram pribadinya @Desta08s.

Dalam akun Instagram Desta, terlihat video yang menggambarkan nuansa bulan Ramadhan Natasha Rizky serta ketiga anaknya Megumi, Mishka, dan Miguel. Natasha Rizky dan anak-anaknya terlihat sedang duduk bersantai di ruang keluarga. Mereka sedang membaca buku favoritnya masing-masing untuk mengisi waktu luang kala berpuasa.

Desta Beri Dukungan Manis untuk Natasha Rizky, Netizen Langsung Baper

Namun, tiba-tiba saja si bungsu Miguel mengeluh kelaparan di siang hari. Sebagai seorang ibu, Natasha Rizky terlihat menenangkan anaknya.

Tidak hanya itu saja, dalam video tersebut pun melihatkan kehangatan Ramadhan keluarga Natasha Rizky. Terlihat mereka berempat saling gotong royong menuju kebaikan, mulai dari sholat berjamaah hingga membuat hidangan buka puasa bersama.

Menariknya, menuju akhir video Desta terlihat hadir lewat panggilan telepon. Dirinya terlihat menyapa mantan istri dan ketiga anaknya. Semuanya terlihat memamerkan senyum bahagia. Hal ini menandakan, walaupun situasi keluarga saat ini berbeda namun tidak menyurutkan kebahagiaan sedikit pun.

Lewat video ini, Desta menuliskan caption manis yang menunjukkan dukungan untuk Natasha Wilona.

“Sebentar lagiii Ramadhaaaaan!! Siapa2 beli baju lebaran niih?? Yuk sama-an bajunya sama trio strong family?!! Baju lebarannya beli di @AlurCerita yahh..,” tulis Desta, Rabu (28/2/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
