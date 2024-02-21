Desta Mengaku Kaget saat Dengar Kabar Anak Vincent Rompies Jadi Pelaku Bullying

Desta kaget saat dengar kabar anak Vincent Rompies jadi pelaku bullying (Foto: Instagram/desta80s)

JAKARTA - Desta ikut terkejut saat mendengar anak Vincent Rompies, FLR, terlibat dalam kasus bullying di sekolahnya. Hal itu diungkapkan oleh Bopak Castello.

Kepada awak media, Bopak yang kebetulan bertemu Desta dalam salah satu program televisi membeberkan bagaimana kagetnya mantan suami Natasha Rizki itu saat mendengar kabar tentang anak dari sahabatnya.

"Tadi Bopak ngobrol sama Desta, Desta juga sama (kaget)," ujar Bopak Castello dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Putra sulung Vincent Rompies itu diketahui menjadi salah satu pelaku bullying atau perundungan terhadap adik kelasnya yang hendak masuk ke geng sekolah. Bahkan korban mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit.

Lantas, Bopak menyampaikan bahwa Desta yang merupakan sahabat Vincent itu hanya bisa mendoakan semoga masalah yang menimpa FLR bisa segera selesai.