HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kultum Bareng Ustadz Wijayanto di Nikmatnya Ramadan iNews, 7 Hari Lagi

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:49 WIB
Kultum Bareng Ustadz Wijayanto di <i>Nikmatnya Ramadan</i> iNews, 7 Hari Lagi
Nikmatnya Ramadan iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - iNews menyuguhkan sederet program spesial menginspirasi dan informatif menyambut Ramadan yang akan tayang 7 hari lagi. Program Kultum Nikmatnya Ramadan akan tayang setiap hari, pukul 17.45 WIB.

Ustadz Wijayanto didapuk untuk menyampaikan ceramah dengan berbagai topik tentang nilai-nilai keislaman, kesabaran, dan keikhlasan dalam setiap episode Kultum Nikmatnya Ramadan.

Selaim Kultum, iNews masih memiliki sederet program spesial lainnya, seperti Ramadhan Story yang tayang setiap hari, pukul 03.00 WIB. Dalam program tersebut, Ustadz M Choiril Alam akan menceritakan kisah-kisah menarik tentang keislaman dari berbagai dunia.   

Setelah Ramadhan Story, iNews akan menayangkan Shalawat Sahur yang akan dibawakan oleh Habib Syah, setiap hari pukul 03.30 WIB. Selanjutnya, ada program Cahaya Hati Spesial Ramadan yang akan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB.

