Ada Ramadan Story dan Shalawat Sahur di Nikmatnya Ramadan iNews, 8 Hari Lagi

JAKARTA - iNews menyuguhkan sederet program spesial dalam menyambut Ramadan. Ada Ramadhan Story yang menyajikan cerita menarik tentang agama Islam dari berbagai belahan dunia.

Kisah-kisah tersebut akan diulas oleh Ustadz M. Choiril Alam dan tayang selama Ramadan, setiap pukul 03.00 WIB. Selanjutnya, ada program Shalawat Sahur yang dipandu Habib Syeh dan tayang setiap pukul 03.30 WIB.

Selain dua program di atas, ada tayangan spesial lainnya dari iNews sepanjang Ramadan. Ada Cahaya Hati Spesial Ramadan dipandu Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran, dan KH. Cholil Nafis yang akan tayang Sabtu dan Minggu, pukul 12.00 WIB.

Ada pula Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan dan Tabligh Akbar yang disiarkan langsung dari empat kota besar di Indonesia yang bakal tayang setiap Sabtu, pukul 16.15 WIB dan pukul 20.45 WIB.