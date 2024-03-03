Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Ramadan Story dan Shalawat Sahur di Nikmatnya Ramadan iNews, 8 Hari Lagi

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:25 WIB
Ada Ramadan Story dan Shalawat Sahur di Nikmatnya Ramadan iNews, 8 Hari Lagi
Nikmatnya Ramadan iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - iNews menyuguhkan sederet program spesial dalam menyambut Ramadan. Ada Ramadhan Story yang menyajikan cerita menarik tentang agama Islam dari berbagai belahan dunia.

Kisah-kisah tersebut akan diulas oleh Ustadz M. Choiril Alam dan tayang selama Ramadan, setiap pukul 03.00 WIB. Selanjutnya, ada program Shalawat Sahur yang dipandu Habib Syeh dan tayang setiap pukul 03.30 WIB.

Selain dua program di atas, ada tayangan spesial lainnya dari iNews sepanjang Ramadan. Ada Cahaya Hati Spesial Ramadan dipandu Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran, dan KH. Cholil Nafis yang akan tayang Sabtu dan Minggu, pukul 12.00 WIB.

Ada pula Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan dan Tabligh Akbar yang disiarkan langsung dari empat kota besar di Indonesia yang bakal tayang setiap Sabtu, pukul 16.15 WIB dan pukul 20.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement