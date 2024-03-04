Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy Laporkan Haters yang Menyerangnya Beserta Rumah Produksi

Selvianus , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:46 WIB
Jonathan Frizzy Laporkan Haters yang Menyerangnya Beserta Rumah Produksi
Jonathan Frizzy laporkan haters ke Polda Metro Jaya (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Frizzy alias Ijonk menyambangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin (4/3/2024). Kedatangan bapak tiga anak ini, diketahui untuk melaporkan salah satu haters di media sosial.

Tak sendiri, kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu juga turut didampingi oleh Team Legal Management, Puspa Sari Putri Utami. 

Dihadapan awak media, Ijonk menerangkan bahwa keputusan melaporkan haters itu disinyalir lantaran perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan melalui media sosialnya. Bukan hanya menyerang dirinya, namun haters tersebut juga turut menyerang Production House (PH) yang menaungi dirinya.

"Aku lagi buat LP buat salah satu orang yang bisa menghancurkan pekerjaan dengan berkomentar yang jelek di Instagram pekerjaan aku," ujar Ijonk usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Senin (4/3/2024).

Jonathan Frizzy

Jonathan Frizzy laporkan haters ke Polda Metro Jaya (Foto: Selvianus/MPI)

"Kata-katanya kasar dan memfitnah dan menjelek-jelekan di Instagram PH pekerjaan aku," sambungnya.

Saat dimintai keterangan soal haters yang menyerangnya di media sosial, mantan suami Dhena Devanka ini enggan membocorkan hal tersebut. Sebab, ia khawatir jika haters yang dilaporkannya itu kabur. 

"Nanti aja minggu depan aku undang benar-benar deh kalau sekarang nanti dulu, nanti orangnya keburu kabur," ucap Ijonk.

Lebih lanjut, Ijonk sendiri mengatakan bahwa ia sebenarnya cukup santai menghadapi haters. Akan tetapi, tidak untuk yang satu ini, lantaran terkesan menyerang dan memfitnah nama baiknya, hingga membuatnya memutuskan untuk membawa perkara ini kejalur hukum. 

"Kalau komentar-komentar jelek sudah beberapa yang aku alamin kalau sekarang karena produser sama casting director sudah tanya sama aku 'Ijonk ini kenapa?' ngapain ranah pribadi itu dibawa-bawa," tutur Ijonk.

Halaman:
1 2
