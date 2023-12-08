Paman Sebut Jonathan Frizzy Berubah setelah Pacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti

JAKARTA - Benny Simanjuntak mengaku, Jonathan Frizzy berubah setelah berpacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti, Perubahan itu, menurutnya, sangat positif dan baik untuk aktor yang akrab disapa Ijonk tersebut.

Sejak berpacaran Ririn, Benny menilai, bapak tiga anak itu terlihat lebih bahagia. Perubahan mencolok lainnya adalah Ijonk lebih terbuka dan kerap berkomunikasi dengan keluarga, termasuk dirinya.

“Saya melihat Ijonk lebih bahagia sekarang. Dia jadi lebih terbuka dan banyak menanyakan pendapat saya dan keluarga. Sebelumnya kan enggak. Dia single fighter saja gitu,” katanya seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Jumat (8/12/2023).

Tak hanya memberi pengaruh positif untuk Ijonk, Benny Simanjuntak menilai, Ririn Dwi Ariyanti memberi pengaruh positif kepada Ijonk. Kepribadiannya yang baik membuat Benny dan keluarganya mudah menerimanya.

“Ririn itu orangnya baik, dia tahu bagaimana menjaga diri, bisa menempatkan diri, dan penyayang. Yang paling penting, dia membuka silaturahmi dengan saya,” kata pria 60 tahun tersebut.

Pemilik Contoh Management itu kemudian menambahkan, “Yang paling penting lagi, Ririn itu adalah tipe perempuan yang mau membuka silaturahmi dengan saya. Ini penting sih bagi saya.”

Meski merestui Ijonk dan Ririn berpacaran, namun Benny meminta keduanya untuk tidak terburu-buru menikah. Dia meminta keduanya untuk menikmati kebersamaan mereka sebagai pasangan kekasih.