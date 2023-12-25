Jonathan Frizzy Rayakan Natal Bersama 3 Buah Hatinya

JAKARTA - Jonathan Frizzy tetap bisa merayakan natal bersama ketiga buah hatinya. Meski tampak berbeda, lantaran sudah tak lagi memiliki istri, Ijonk tampak bahagia merayakan natal dengan suka cita.

Senyum sumringah pun terlihat di wajah Ijonk saat ia melakukan swafoto bersama ketiga buah. Tak lupa, ia juga sempat menuliskan sebuah kalimat harapan dan doa untuk ketiga anaknya tersebut.

BACA JUGA: Paman Sebut Jonathan Frizzy Berubah setelah Pacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti

"Merry Christmas with lots Joy peace Love! Send pray and hope we receive one blessing after this coming year," tulis Ijonk di akun instagramnya.

Dalam unggahan yang terdiri dari beberapa slide, Ijonk dan ketiga anaknya tampil kompak mengenakan kaos berwarna putih. Berlatar Belakang pohon natal dan beberapa bingkisan kado, ketiganya nampak tersenyum sambil memegang sebuah boneka santa claus.

Jonathan Frizzy rayakan natal bersama 3 buah hatinya (Foto: Instagram/ijonkfrizzy)





Sedangkan di akhir slide, Ijonk juga memposting foto ketiganya anak-anaknya yang sedang bersenda gurau satu sama lain.

Kendati tak lengkap, sebagian netizen pun turut mengucapkan selamat perayaan hari raya natal untuk Ijonk dan keluarga. Sekaligus menyiratkan doa-doa terbaik untuk perjalanan hidup pria berusia 41 tahun tersebut kedepannya.

"Selamat Natal Ijonk. Semoga Damai Natal dan Kasih Sukacita Tuhan selalu menyertaimu," komentar mar.ve***.

"Merry Christmas brother!! Salam untuk keluarga besar besar ya, GBU," sahut adyp***.