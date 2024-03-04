Teuku Ryan Pasrah Ria Ricis Absen Lagi di Sidang Cerai

JAKARTA - Teuku Ryan menghadiri sidang cerainya dengan Ria Yunita alias Ria Ricis di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024). Namun, Ria Ricis selaku penggugat absen dalam sidang yang beragendakan penerimaan hasil mediasi tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone, Teuku Ryan hadir di PA Jaksel pada pukul 09.00 WIB. Tak sendiri, dia tiba bersama tim kuasa hukumnya, Dedy Rizal Armidi.

"Pertama-tama saya sampaikan bahwa Ryan sangat konsen diproses peradilan makanya dia datang untuk menunjukan kesungguhannya mempertahankan rumah tangganya, persoalan Rucis tidak datang itu soal lain, karena itu tidak diwajibkan," kata Dedy Rizal Arimidi mewakili sang aktor usai persidangan hari ini.

Teuku Ryan dikatakan Dedy Rizal Armidi mengaku legowo atas ketidakhadiran istrinya di ruang sidang. Sebab, kehadiran prinsipal dalam sidang hari ini bisa diwakilkan oleh kuasa hukum.