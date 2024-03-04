Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Berikan Langsung Hadiah Sepatu ke Teuku Ryan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:25 WIB
Ria Ricis Berikan Langsung Hadiah Sepatu ke Teuku Ryan
Ria Ricis berikan langsung hadiah sepatu ke Teuku Ryan (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis diketahui memberikan hadiah sepatu kepada Teuku Ryan secara langsung tanpa jasa pengiriman barang. Momen itu terjadi di tengah proses sidang perceraian mereka yang bergulir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Meski sudah pisah rumah, wanita bernama asli Ria Yunita itu tampaknya masih ingin memiliki hubungan baik dengan Ryan.

 BACA JUGA:

Ria Ricis Berikan Langsung Hadiah Sepatu ke Teuku Ryan

Momen pertemuan mereka pun diungkap oleh kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi.

"(Kasih sepatu) Langsung dong," kata Dedi Armidi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2024.

Namun, Dedi tak menjelaskan ditanyakan terkait obrolan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan ketika bertemu kembali. Dia mengaku kalau pihaknya tidak menanyakan hal itu kepada kliennya.

"Saya nggak tanya sejauh itu sih," kata dia lagi.

Meski begitu, Dedi menjelaskan kalau kliennya masih bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis.

Dedi menilai, pemberian hadiah itu merupakan pertanda hubungan kliennya dengan sang YouTuber masih berjalan baik.

Halaman:
1 2
