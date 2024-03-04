Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis dan Teuku Ryan Gagal Mediasi, Sidang Cerai Masuk ke Pokok Perkara

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:21 WIB
Ria Ricis dan Teuku Ryan Gagal Mediasi, Sidang Cerai Masuk ke Pokok Perkara
Ria Ricis dan Teuku Ryan cerai (Foto: IG Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Mediasi Ria Ricis dan suaminya, Teuku Ryan, dinyatakan gagal menemui titik terang. Terkait hal itu, sidang cerai keduanya pun memasuki pembahasan pokok perkara.

Diketahui, Ria Ricis dan Teuku Ryan menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 19 Februari lalu.

 Ria Ricis dan Teuku Ryan Gagal Mediasi, Sidang Cerai Masuk ke Pokok Perkara

Hanya saja, kedua pihak baru menerima hasil mediasi tersebut pada sidang hari ini.

"Kalau mediasi jelas kemarin gagal ya, tapi kita sudah berterima kasih dengan etos majelis hakim ya," ucap kuasa hukum Teuku Ryan, Dedy Rizal Armidi, Senin (4/3/2024).

Meski demikian, pihak Teuku Ryan menilai proses sidang perceraian ini masih panjang. Apalagi, hakim kerap menanyakan soal kesiapan kedua pihak untuk benar-benar bercerai atau tidak.

"Tapi kan ini masih panjang ya, majelis hakim juga masih menanyakan kesiapan mereka untuk bercerai, pertanyaannya masih ke arah sana," lanjut Dedy.

Rencananya, Ricis dan Ryan akan menjalani sidang lanjutan pada Kamis, 7 Maret 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
