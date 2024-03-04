Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Operasi Hidung, Boy William Ogah Bahas Cibiran Netizen

Selvianus , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:02 WIB
Operasi Hidung, Boy William <i>Ogah</i> Bahas Cibiran Netizen
Operasi hidung, Boy William ogah bahas cibiran netizen (Foto: IG Boy William)
A
A
A

JAKARTA - Boy William mengaku enggan menanggapi cibiran-cibiran miring terhadap dirinya, usai operasi hidung di Korea Selatan. Operasi yang dilakukan pada beberapa waktu lalu itu telah sembuh seratus persen.

Menurutnya, keputusan seseorang melakukan operasi hidung setiap individu berbeda-beda, tetapi jika tujuan demi kebaikan maka tidak masalah. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika tampil dihadapan publik.

Operasi Hidung, Boy William {Ogah} Bahas Cibiran Netizen

"Operasi plastik itu untuk orang-orang bukan nggak bersyukur tapi enggak, ada juga kayak seperti gua tetapi ada juga dan ada juga yang nggak pede dengan dirinya sendiri dimana mereka menjadi insecure," ungkap Boy William dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Senin (4/3/2024).

"Lalu mereka mau melakukan dan bisa merubah mereka menjadi lebih sicure dan happy itukan menyembuhkan mental healthnesnya pada orang masing-masing," sambungnya.

Dengan jalan tiga bulan, pria berusia 32 tahun ini mengaku, hidungnya telah normal kembali dan pernapasan pun berjalan dengan lancar. Sehingga dirinya hanya mengucap rasa syukur, proses operasi hidungnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya.

"Hidungku sudah bagusan sekarang jalan tiga bulan nih, udah oke hidungku sudah bagusan seorang thanks God, sudah jalan tiga bulan ini," jelas Boy William.

"Sekarang sudah enak, sudah bisa napas pokoknya menjalani hidup dengan normal," lanjutnya.

Selepas operasi hidung, kebanyakan netizen menyama-nyamakan dirinya dengan Siwon Super Junior salah satu aktor papan atas di Korsel, tersentak membuat Boy William pun enggan berkomentar.

Namun ia juga tak memungkiri, jika dirinya sedikit mirip dengan bintang film The Secret of The SAT atau Secrets of College Scholastic Ability Test (CSAT) tersebut.

"Aku sih nggak tau nih kalau ngaca mirip-mirip gue doang tetapi nggak tau," tutur Boy William.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/598/3132851/cash_queens-8VOB_large.jpeg
CASH QUEENS: Adu Strategi 9 Perempuan untuk Berebut Hadiah Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097363/boy_william-cJy4_large.jpg
Andre Taulany dan Boy William Bernyanyi Bareng Lagu Nurlela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097361/boy_william-tCmA_large.jpg
Sultan di Langit: Kisah Andre Taulany Bertukar Mobil dengan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095958/drama_pernikahan-XyhI_large.jpg
Pernikahan Impian Vior dari Rencana Mewah ke Kesederhanaan yang Membahagiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085319/second_chance-sdGg_large.jpeg
Perjalanan Boy William Temani Kandidat Second Chance Jalani Operasi Plastik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085055/boy_william-Vdxg_large.jpg
Boy William Pangling Lihat Hasil Perubahan Peserta Second Chance
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement