Operasi Hidung, Boy William Ogah Bahas Cibiran Netizen

JAKARTA - Boy William mengaku enggan menanggapi cibiran-cibiran miring terhadap dirinya, usai operasi hidung di Korea Selatan. Operasi yang dilakukan pada beberapa waktu lalu itu telah sembuh seratus persen.

Menurutnya, keputusan seseorang melakukan operasi hidung setiap individu berbeda-beda, tetapi jika tujuan demi kebaikan maka tidak masalah. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika tampil dihadapan publik.

"Operasi plastik itu untuk orang-orang bukan nggak bersyukur tapi enggak, ada juga kayak seperti gua tetapi ada juga dan ada juga yang nggak pede dengan dirinya sendiri dimana mereka menjadi insecure," ungkap Boy William dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip pada Senin (4/3/2024).

"Lalu mereka mau melakukan dan bisa merubah mereka menjadi lebih sicure dan happy itukan menyembuhkan mental healthnesnya pada orang masing-masing," sambungnya.

Dengan jalan tiga bulan, pria berusia 32 tahun ini mengaku, hidungnya telah normal kembali dan pernapasan pun berjalan dengan lancar. Sehingga dirinya hanya mengucap rasa syukur, proses operasi hidungnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya.

"Hidungku sudah bagusan sekarang jalan tiga bulan nih, udah oke hidungku sudah bagusan seorang thanks God, sudah jalan tiga bulan ini," jelas Boy William.

"Sekarang sudah enak, sudah bisa napas pokoknya menjalani hidup dengan normal," lanjutnya.

Selepas operasi hidung, kebanyakan netizen menyama-nyamakan dirinya dengan Siwon Super Junior salah satu aktor papan atas di Korsel, tersentak membuat Boy William pun enggan berkomentar.

Namun ia juga tak memungkiri, jika dirinya sedikit mirip dengan bintang film The Secret of The SAT atau Secrets of College Scholastic Ability Test (CSAT) tersebut.

"Aku sih nggak tau nih kalau ngaca mirip-mirip gue doang tetapi nggak tau," tutur Boy William.