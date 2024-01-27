Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Sebut Keluarga Tak Pernah Memaksanya untuk Segera Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:05 WIB
Boy William Sebut Keluarga Tak Pernah Memaksanya untuk Segera Menikah
Boy William sebut keluarga tak pernah memaksanya untuk menikah (Foto: Instagram/boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Boy William mengaku belum kepikiran untuk menikah. Setelah sempat gagal melangkah ke jenjang pernikahan bersama Karen Vendela, kini boy pun lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan.

Terlebih, ia pun tidak memiliki patokan kapan dirinya harus menikah dan membangun rumah tangga. 

"Enjoy life, enggak ada patokan nikah," kata Boy William saat ditemui di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan.

"Karena tujuan utama aku adalah untuk memfokuskan pekerjaan aku supaya lebih sukses," jelas Boy William.

Boy William (Ayu/MPI)

Boy William sebut keluarga tak pernah memaksanya untuk menikah (Foto: Instagram/boywilliam17)


Beruntung keputusannya itu didukung oleh keluarganya. Apalagi Boy menyebut jika keluarganya tidak pernah memaksanya untuk menikah. 

"Iya (dukung) maksudnya kita hidup di kalangan yang mengerti tentang zaman perubahan, jadi zaman sekarang enggak ada yang dipaksain nikah lagi," ungkap Boy William.

"Enjoy life kalau waktunya datang ya lets go, kalau enggak ya enggak dipaksa juga," pungkasnya.

(van)

