Nuca Rilis Single Perisai, Cocok untuk Kaum Bucin

JAKARTA - Nuca resmi merilis single barunya yang berjudul Perisai, pada 29 Februari 2024. Nuansa melankolis pada lagu tersebut berpadu apik dengan vokal lembut penyanyi 21 tahun tersebut.

Lalu apa sebenarnya makna dari judul lagu tersebut? Ternyata, Perisai bercerita tentang seseorang yang rela melindungi pasangannya dari apapun. Dia akan selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga pasangannya.

Lagu ini cocok banget untuk Anda yang sedang bucin-bucinnya sama pasangan. Karena ketika menyanyangi seseorang, tanpa sadar orang itu rela melakukan apapun demi kebahagian pasangannya.

Berikut lirik lagu lengkap lagu Perisai tersebut:

(Verse)

Garis tanganmu

Berkata bukan aku

Yang kan membawamu

Menuju mimpimu

(Pre chorus)

Namun sedetik pun takkan ku

Biarkan luka menyapamu