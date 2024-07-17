Nuca Ajak Pendengar Mengenal Diri Sendiri Lewat Single Baru

JAKARTA - Muhammad Raja Giannuca Putra alias Nuca resmi merilis single barunya yang berjudul Mengenal Lebih Jauh. Menariknya, lagu tersebut merupakan salah satu karya yang ditulisnya sendiri.

Lagu tersebut bercerita tentang pentingnya kita mengenal diri sendiri sebelum memiliki harapan dan impian dalam hidup. Single barunya tersebut, diakui Nuca, terinspirasi dari pengalaman hidupnya.

Nuca Ajak Pendengar Mengenal Diri Sendiri Lewat Single Baru. (Foto: HITS Records)

“Mengenal diri sendiri mungkin hal yang terdengar sepela bagi sebagian orang. Namun ini hal penting untuk aku angkat,” tuturnya.

Penikmat musik akan bisa menikmati warna vocal Nuca yang lembut dalam lagu ini. “Harapannya, Mengenal Lebih Jauh bisa diterima dengan baik oleh semua penikmat musik Tanah Air sekaligus menjadi refleksi untuk diri sendiri,” ujarnya.

Kini, single baru Nuca ini bisa dinikmati lewat berbagai platform streaming musik kesayangan Anda. Sementara video klip Mengenal Lebih Jauh bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)