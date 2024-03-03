Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Yoona SNSD Nyanyi Lagu Viral Tertawan Hati Milik Awdela, Netizen: Fasih Banget!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:04 WIB
Yoona SNSD fasih nyanyikan lagu Awdela saat gelar fan meeting di Jakarta (Foto: IG Yoona)
A
A
A

JAKARTA Lim Yoona atau yang akrab disapa dengan Yoona SNSD berhasil membuat para penggemarnya di Indonesia kaget karena menyanyikan salah satu lagu viral Indonesia yakni Tertawan Hati milik Awdella.

Momen tersebut terjadi kala Yoona menyapa penggemarnya lewat acara fan meeting bertajuk “YOONA FAN MEETING TOUR: YOONITE in JAKARTA” di Tennis Indoor Senayan, Minggu 3 Maret 2024.

Mengutip dari akun TikTok @acaqonitaaa Yoona terlihat anggun berdiri di atas panggung. Dirinya mengenakan dress panjang berwarna blue sky dengan bahan satin yang terlihat mengkilap.

Rambutnya yang hitam dan panjang terlihat dicepol satu dengan sangat rapi di belakang kepala. dirinya juga terlihat menggunakan bando putih yang berkilau di bagian depan kepalanya. Penampilan ini membuat Yoona terlihat sangat manis berdiri di tengah panggung sendirian.

Beberapa saat kemudian, dentingan musik terdengar mengalun indah. Kemudian, Yoona mulai bernyanyi dengan lirik bahasa Indonesia. Hal ini langsung membuat seluruh penggemar yang menonton heboh.

Lirik demi lirik dinyanyikan oleh Yoona dengan fasih hingga akhirnya para penggemar dapat menebak lagu yang dinyanyikan oleh Yoona yakni lagu Tertawan Hati milik Awdella.

Bukan hanya bagus dalam pelafalan lirik, Yoona juga mampu memainkan ekspresinya. Dirinya berhasil memasang mimik sendu seolah-olah benar-benar merasakan sakit seperti yang tercermin dalam lirik lagu tersebut.

Hal ini tentu langsung membuat penggemar takjub dan terpesona dengan suara lembut Yoona bernyanyi bahasa Indonesia.

Telusuri berita celebrity lainnya
