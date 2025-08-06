Reaksi Yoona SNSD Dicap Idap Center Syndrome

SEOUL - Yoona SNSD akhirnya menanggapi rumor yang menyebut dirinya mengalami 'center syndrome', sebuah kondisi di mana seorang idol yang terobsesi dengan posisi tengah saat tampil.

Rumor tersebut sebenarnya bermula dari selorohan rekan satu grupnya, Tiffany Young dalam channel YouTube Boogle Boogle, akhir Juli silam. "Yoona itu tidak bisa hidup jika tidak di posisi center," ujarnya.

Yoona pun mengklarifikasi rumor tersebut saat tampil dalam channel YouTube Zzanbro Shin Dong Yup, pada 4 Agustus 2025.

Reaksi Yoona SNSD Dicap Idap Center Syndrome. (Foto: Instagram/@qeelinjewelry)

"Yoona, kau nyaman dengan kursimu? Soalnya, kau tidak di tengah hari ini," ujar Jung Ho Cheol, co-host dalam acara talkshow channel YouTube tersebut.

Yoona pun menanggapi pertanyaan tersebut dengan tenang. "Aku merasa sangat nyaman. Tidak ada sindrome seperti itu. Waktu menonton video itu, aku tahu Tiffany hanya berusaha melucu," katanya.

Rumor soal Yoona mengidap center syndrome itu sebenarnya sudah diklarifikasi Tiffany Young. Dia bahkan menyebut, member SNSD yang selalu mengincar posisi center sebenarnya adalah Sooyoung.*

(SIS)