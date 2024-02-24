Episode Matchless Animasi BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menghadirkan episode Matchless animasi BIMA S Season 2, pada Minggu (25/2/2024), pukul 06.30 WIB. Animasi superhero ini bertutur tentang perjalanan Satria dan para sahabat mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Dalam episode terbarunya kali ini, Infernus akan bertarung sengit menghadapi Samson. Sementara Verde yang terkena suntikan serum Superior Slave di Lab Hydome mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.

Matanya memancarkan warna merah gelap dan akan langsung menyerang ketika melihat Bima. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton episode Matchless animasi BIMA S Season 2 hanya di MNCTV, pada Minggu (25/2/2024), pukul 06.30 WIB.

Proyek adaptasi live action BIMA Satria Garuda Series ini pertama kali dirilis pada 2020. Sejak itu, serial animasi produksi MNC Animation ini menjadi tontonan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan.

Bahkan progam ini meraih penghargaan Anugerah KPI Awards kategori Program Televisi Animasi Terbaik, pada 15 Oktober 2022. Hal ini karena BIMA S tak hanya menawarkan aksi dan petulangan seru, namun juga menyimpan pesan moral.

Animasi BIMA S mengajarkan pentingnya persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan. Selain MNCTV, Anda juga dapat menonton serial animasi ini melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)