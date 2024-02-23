Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Fakta Serial Live Action Avatar: The Last Airbender yang Heboh Usai Tayang Perdana 22 Februari Kemarin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |21:45 WIB
4 Fakta Serial Live Action Avatar: The Last Airbender yang Heboh Usai Tayang Perdana 22 Februari Kemarin
4 fakta serial live action Avatar: The Last Airbender (Foto: IMDb)
JAKARTA - Serial live action, Avatar: The Last Airbender saat ini tengah ramai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Serial ini sendiri diketahui telah tayang di Netflix pada 22 Februari 2024.

Live action Avatar: The Last Airbender sendiri merupakan adaptasi dari serial animasi bertajuk serupaka. Sejak penayangan perdananya hampir dua dekade lalu, Avatar: The Last Airbender telah menjadi franchise animasi favorit penggemar.

Avatar: The Last Airbender pun heboh di sosial media X dan jadi bahan perbincangan netizen. Salah satunya kemunculan aktor Indonesia, Ruy Iskandar yang turut membintangi serial ini.

Avatar: The Last Airbender sendiri menceritakan bocah jenius bernama Aang yang merupakan pengendali air, api, angin dan udara. Aang pun bertemu dengan Katara dan Soka serta memiliki misi menyelamatkan dunia dari serangan raja api, Zukko.

Di tengah euforia ini, ada sederet fakta dari serial live action Avatar: The Last Airbender. Seperti apa fakta dari serial live action ini? Yuk simak dilansir CBR, Jumat (23/2/2024).

Avatar (IMDb)

4 fakta serial live action Avatar: The Last Airbender (Foto: IMDb)


1. Diadaptasi dari Serial Animasi

Serial live action, Avatar: The Last Airbender diangkat dari series animasi bertajuk serupa yang rilis pada 2005 lalu. Serial ini menampilkan sosok Aang, sang pengendali empat elemen yang harus bertarung menyelamatkan dunia dari negara api.

Serial animasi tersebut begitu digandrungi penonton bahkan sempat diangkat jadi film live action pada tahun 2010 lalu.

2. Kreator Asli Tak Ikut Terlibat

Live action serial Avatar: The Last Airbender harus dibuat tanpa kreator aslinya, Mike DiMartino dan Bryan Konietzko. Mereka seharusnya mengambil bagian dalam produksi serial tersebut dan bekerjasama dengan Netflix.

Sayangnya, DiMartino dan Konietzko telah meninggalkan proyek tersebut karena perselisihan dengan perbedaan kreatif terkait serial live-actionnya. Kedua pencipta tersebut mengklaim bahwa acara tersebut akan menyimpang dari visi aslinya.

Halaman:
1 2
