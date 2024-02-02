Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Natasha Rizky Diisukan Rujuk dengan Desta Mahendra

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:01 WIB
Respons Natasha Rizky Diisukan Rujuk dengan Desta Mahendra
Natasha Rizky jawab isu rujuk dengan Desta (Foto: IG Natasha)
JAKARTA - Natasha Rizky menjawab isu rujuk dengan Desta Mahendra yang belakangan sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini ramai usai Natasha dan Desta liburan bersama di Jepang.

Natasha Rizky santai menanggapi isu tersebut. Ia menganggap isu tersebut sebagai bentuk dukungan netizen terhadap dirinya.

Respons Natasha Rizky Diisukan Rujuk dengan Desta Mahendra

"Ya itu mah jadiin sebagai bentuk dukungan aku dan keluarga, pokoknya makasih semua yang slalu dukung, selalu doa yang baik-baik Masya Allah terimakasih banyak itu aja sih," ujar Natasha Rizky saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (2/2/2024).

Natasha mengakui Desta selalu memberikan dukungan kepada dirinya. Meskipun keduanya telah berpisah dan kini fokus pada kehidupan masing-masing.

"Beliau selalu support dari dulu jadi Masya Allah apapun yang aku lakuin selama ini positif pasti selalu support. Jadi nggak ada bentuk spesial gimana-gimana karena dari dulu sampe sekarang beliau begitu kan," jelas Natasha Rizky.

Natasha juga bersyukur karena hubungannya dengan Desta pun secara personality masih baik-baik saja. Namun ia hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat, tanpa sesuatu yang berlebihan.

"Secara personality baik-baik jadi nggak ada perlu diiniin sih sebenarnya, support aja kayak apa gitu, pasti aku biayai dan aku bisa beli sendiri. Jadi simpel aja kayak teman dan semangat gitu," tutur Natasha Rizky.

Sebagai informasi, Natasha Rizky dan Desta Mahendra secara resmi cerai pada 19 Juni 2023 lalu. Dari putusan tersebut, Desta dan Natasha Rizki tidak memperebutkan hak gana-gini dan hak asuh anak.

Bukan cuma itu, Desta masih diizinkan untuk ikut mengurus meskipun ketiga anaknya bakal tinggal bersama Natasha Rizky.

