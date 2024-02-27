Cerita Audi Marissa Ketakutan saat Bintangi Film Horor

JAKARTA - Audi Marissa kembali berakting dan bermain di film layar lebar, Pasar Setan. Istri Anthony Xie ini mengungkap perasaanya bisa bermain film horor di momen comeback-nya ini.

Siapa sangka, membintangi film horor justru mengungkap sisi lain seorang Audi Marissa. Ia mengaku dirinya merupakan seorang penakut bahkan pada saat syuting film horor ini.

“Kalau aku memang sosok yang penakut, ada beberapa (pemain) yang mengalami hal gaib tapi ada juga yang tidak,” ungkap Audi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara itu, para cast lainnya seperti Pangeran Lantang dan Roy Sungkono mengaku tak mengalami ketakutan saat proses syuting film horor ini. Hal itu justru berkebalikan dengan sosok Audi yang jauh lebih penakut.

Audi sendiri mengaku dirinya antara percaya dan tidak percaya pada hal gaib. Ia bersyukur tak pernah mengalami hal mistis di lokasi syuting.

“Aku gak ngalamin aneh-aneh sih, dan gak mau (ngalamin) juga,” kata Audi.

