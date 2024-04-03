Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taiwan Gempa, Audi Marissa Khawatir dengan Nasib Keluarga Anthony Xie

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |14:05 WIB
Taiwan Gempa, Audi Marissa Khawatir dengan Nasib Keluarga Anthony Xie
Audi Marissa khawatir dengan keluarga Anthony Xie di Taiwan (Foto: Instagram/audimarissa)
A
A
A

JAKARTA - Taiwan baru-baru ini diguncang gempa cukup besar dengan kekuatan 7,5 (SR). Bahkan gempa yang mengguncang wilayah laut Taiwan itu memiliki potensi tsunami.

Kondisi ini lantas membuat Audi Marissa merasa khawatir. Sebab, mertua dan keluarga sang suami, Anthony Xie, berada di sana dan turut merasakan gempa tersebut.

Audi Marissa pun berharap keluarganya serta masyarakat di sana dalam keadaan baik. Terlebih sudah diinformasikan soal peringatan Tsunami di sana.

"Dapet kabar dari keluarga Anthony, di Taiwan abis gempa besar banget. Mana bentar Ig kesana. Temen-temen yang di Taiwan gimana keadaannya? Semoga baik-baik aja ya," ujar Audi Marissa dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @audimarissa, Rabu (3/4/2024).

Audi Marissa

Audi Marissa khawatir dengan keluarga Anthony Xie di Taiwan (Foto: Instagram/audimarissa)


Bintang film Pasar Setan ini pun mengungkap kondisi keluarga Anthony Xie yang merasa ketakutan karena gempa yang terjadi hingga 20 kali. Terlebih kebanyakan kediaman yang ditempati di sana berupa bangunan apartemen dengan beberapa lantai sehingga banyak gedung yang roboh sampai kondisinya miring.

Halaman:
1 2
