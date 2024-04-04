Gempa Berpotensi Tsunami di Taiwan Buat Audi Marissa Khawatir

JAKARTA - Gempa dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang melanda Taiwan pada Rabu, 3 April 2024, membuat Audi Marissa merasa khawatir. Pasalnya ada banyak keluarga suaminya, Anthony Xie, yang menetap di sana.

Rasa khawatir Audi semakin besar usai mengetahui dari keluarga suaminya bahwa gempa besar tersebut berpotensi Tsunami.

Namun, dia berharap agar keluarganya serta warga Taiwan dalam keadaan aman.

"Katanya di Taiwan mau ada tsunami gitu kak,terus di jepang bagian okinawa disuruh waspada tsunami, udah masuk berita di Jepang," bunyi pesan DM dari netizen kepada Audi Marissa, dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @audimarissa.

"Iya keluarga Anthony udah kasih tau juga kalo udah ada peringatan tsunami. Semoga baik-baik aja, aman-aman aja disana," jawabnya.

Audi Marissa khawatir dengan gempa Taiwan yang berpotensi tsunami (Foto: Instagram/audimarissa)

Terlebih, Audi Marissa beserta suami dan anaknya berencana untuk terbang ke Taiwan minggu depan.

"Minggu depan kita bakal ke taiwan lagi," ungkapnya.

Di unggahan lainnya, Audi membagikan ulang sebuah video yang memperlihatkan guncangan gempa yang dahsyat hingga membuat jembatan kokoh di kota Taipei ikut bergetar.

Kemudian, dia juga membagikan foto dari mertuanya yang memperlihatkan puing-puing bekas tembok yang runtuh di area rumahnya.

"Dikirimin mama mertua kondisi tembok taman depan rumah mama. Semoga baik-baik aja," ungkapnya.