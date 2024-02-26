Kuasa Hukum Perjuangkan Pendidikan Anak Vincent Rompies yang Bakal Hadapi Ujian Akhir

JAKARTA - Vincent Rompies tengah disibukkan dengan permasalahan anaknya, FRL yang terlibat kasus perundungan di Binus School International Serpong.

Kuasa hukum Vincent Rompies, Yakup Hasibuan, mengungkap bahwa FLR sudah tidak lagi menjalani kegiatan di sekolahnya. Bukan karena drop out seperti yang sempat beredar luas, melainkan diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut.

Yakup membeberkan bahwa L sebelumnya sempat diperiksa oleh pihak sekolah tanpa pendampingan hingga akhirnya diminta mengundurkan diri. Namun, Yakup enggan menjelaskan apakah hal ini terjadi pula kepada rekan-rekan L atau tidak.

Kini, Yakup tengah mengupayakan pendidikan FRL yang diminta mundur oleh pihak sekolah.

"Padahal bagian kuncinya tuh, minggu depannya itu ujian loh," kata Yakup Hasibuan ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat.

"Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 belajar di sekolah itu, terus yang seharusnya sekolah itu membimbing dan memberikan pembinaan, tapi sangat disayangkan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya, tiba-tiba ya (diminta) mohon mengundurkan diri gitu. Itulah dari kami sebagai pihak kuasa hukum keluarga juga menyayangkan," jelas Yakup.

