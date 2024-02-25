Ria Ricis Beli Oleh-Oleh Sepatu untuk Teuku Ryan saat Liburan ke Jepang, Netizen: Semoga Rujuk

JAKARTA - Ria Ricis dan Moana saat ini tengah berada di Jepang dan berlibur. Meski tengah menghadapi perceraiannya dengan Teuku Ryan, Ricis tetap menyempatkan waktu untuk menghabiskan waktunya bersama sang putri.

Salah satu tempat yang dikunjungi oleh Ria Ricis saat berlibur ke Jepang ialah toko sepatu. Bukan hanya membeli sepatu untuk diri sendiri, Ria Ricis juga terlihat membelikan sepatu untuk Teuku Ryan.

Momen tersebut terekam dalam vlog terbaru di saluran youTube Ria Ricis. Dalam video tersebut, Ricis terlihat berdiri di hadapan deretan sepatu dengan merek ternama. Adik Oki Setiana Dewi ini menyampaikan jika merek sepatu tersebut merupakan favorit dari Teuku Ryan.

”Ini adalah toko sepatu kesukaannya Papa Moana. Katanya Icha sih di sini, di Jakarta ada yang ada, ada yang nggak. Papa nya Moana suka yang mana ya," kata Ria Ricis dalam video tersebut.

Setelah melihat-lihat, pilihan Ricis jatuh pada sepatu berwarna hitam, putih, dan ungu dengan model high. Dirinya menilai sepatu tersebut cocok dengan Teuku Ryan.

"Sebenarnya aku ngelirik, aku suka banget sama yang ini, lucu enggak sih, Papanya Moana belum punya nih,” ucap Ria Ricis.

Walaupun demikian, Ria Ricis merasa belum yakin. Dirinya mencoba meminta pendapat sang putri untuk memilihkan sepatu untuk papanya.

”Moana, Moana pilihin buat Papa yang mana, bagus nggak ini buat Papa Moana, dia belum punya sih yang ini. Terakhir kan dia ulang tahun, aku kan beliin 42, kecil, jadi kayaknya 43 deh,” tutur Ria Ricis.

Setelah melihat-lihat deretan sepatu tersebut, akhirnya Ria Ricis menjatuhkan pilihannya pada sepatu berwarna hitam, putih, dan ungu seperti yang ia pilih pertama kali. Bedanya, pilihan terakhir jatuh dengan model sepatu low.

"Sudah aman ya guys, oleh-oleh untuk Papa Moana udah ada,” kata Ricis.

Momen tersebut membuat netizen terharu. Walaupun akan bercerai, Ria Ricis terlihat masih perhatian dengan Teuku Ryan. Dirinya masih ingat sepatu kesukaan Ryan dan membelikannya untuk oleh-oleh.