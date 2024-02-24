Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Peringatan Keras Hard Gumay jika Teuku Ryan Ingin Rujuk dengan Ria Ricis

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |12:10 WIB
Peringatan Keras Hard Gumay jika Teuku Ryan Ingin Rujuk dengan Ria Ricis
Hard Gumay peringatkan Teuku Ryan jika ingin rujuk dengan Ria Ricis. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
A
A
A

 

JAKARTA - Teuku Ryan berusaha untuk memenangkan kembali hati Ria Ricis yang menggugat cerai dirinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2024. Pasangan ini bahkan telah menjalani sidang cerai perdana mereka, 19 Februari silam.

"Walaupun Ryan minta rujuk, sepertinya mereka akan tetap bercerai. Bukan mendoakan, tapi itu penglihatan saya," kata paranormal Hard Gumay dikutip dari channel YouTube dr. Richard Lee, pada Sabtu (24/2/2024). 

Meski begitu, sang paranormal mengungkapkan, ada kesempatan untuk Ryan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Dia menyebut, aktor Perjalanan Pembuktian Cinta itu harus mau memperbaiki diri.

"Pihak laki-laki ini harus mau memperbaiki diri dan mengintrospeksi kekurangannya. Siapa tahu Ricis masih mau membuka hatinya. Karena dari yang saya lihat, kekurangan itu ada di laki-lakinya," tutur Hard Gumay menambahkan.

Pesan Hard Gumay jika Teuku Ryan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Ria Ricis. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement