Peringatan Keras Hard Gumay jika Teuku Ryan Ingin Rujuk dengan Ria Ricis

JAKARTA - Teuku Ryan berusaha untuk memenangkan kembali hati Ria Ricis yang menggugat cerai dirinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2024. Pasangan ini bahkan telah menjalani sidang cerai perdana mereka, 19 Februari silam.

"Walaupun Ryan minta rujuk, sepertinya mereka akan tetap bercerai. Bukan mendoakan, tapi itu penglihatan saya," kata paranormal Hard Gumay dikutip dari channel YouTube dr. Richard Lee, pada Sabtu (24/2/2024).

Meski begitu, sang paranormal mengungkapkan, ada kesempatan untuk Ryan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Dia menyebut, aktor Perjalanan Pembuktian Cinta itu harus mau memperbaiki diri.

"Pihak laki-laki ini harus mau memperbaiki diri dan mengintrospeksi kekurangannya. Siapa tahu Ricis masih mau membuka hatinya. Karena dari yang saya lihat, kekurangan itu ada di laki-lakinya," tutur Hard Gumay menambahkan.