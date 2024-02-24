Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Neysa Chandria Jadi Anak Aming dalam Serial Pay Later

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:39 WIB
Neysa Chandria Jadi Anak Aming dalam Serial <i>Pay Later</i>
Neysa Chandria jadi anak perempuan Aming dalam serial Pay Later. (Foto: Shine Star Management)
A
A
A

 

JAKARTANeysa Chandria turut meramaikan daftar cast serial Pay Later yang akan tayang di Vision+, pada 29 Maret mendatang. Dia akan berperan sebagai Oca, anak Tanto (Aming), atasan Tika (Amanda Manopo) di sebuah perusahaan pinjol. 

Karakter Oca digambarkan sebagai remaja yang bercita-cita menjadi influencer seperti Tika. Yang tak diketahui orang-orang dari kehidupan Oca yang terlihat sempurna adalah ada Tanto yang terlilit utang demi menyekolahkan dirinya di sekolah internasional.

Sebelum bermain dalam series Pay Later, Neysa Chandria juga dikenal sebagai model dan pernah membintangi beberapa sinetron. Dalam series ini, dia akan beradu akting dengan sederet aktor populer, seperti Aming, Amanda Manopo, Indra Birowo, dan Yoshi Sudarso.

Akting Neysa dalam series Pay Later bisa Anda tonton secara eksklusif lewat Vision+, pada 29 Maret 2024. Karena itu, jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.

Neysa Chandria bintangi Pay Later. (Foto: Vision+)

Berbagai informasi terkini tentang Vision bisa diikuti lewat akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

