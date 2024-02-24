Deretan Pemain Series Pay Later, Ada si Cantik Amanda Manopo

JAKARTA - Series Pay Later akan memulai debutnya di Vision+, pada 29 Maret 2024. Serial bergenre komedi drama ini merupakan proyek kolaborasi Vision+ bersama Rapi Films dan Scovi Film.

Serial Pay Later bertutur tentang Tika, seorang pekerja probation di kantor pajak. Dia begitu percaya diri dengan pekerjaannya hingga berani membeli barang-barang dengan menggunakan fitur pembayaran paylater.

Namun Tika dikhianati temannya sendiri yang membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Tak punya uang untuk membayar tagihan paylater miliknya membuat perempaun itu sampai diteror debt collector.

Menariknya, di tengah utang paylater itu, Tika justru mendapat tawaran pekerjaan menjadi debt collector alias penagih utang. Disutradarai Surya Ardy Octaviand dan Sunar Samtani, serial ini dibintangi sederet aktor populer sebagai berikut.

1.Amanda Manopo

Tika sebagai pemeran utama dalam Pay Later akan diperankan oleh Amanda Manopo. Keinginan Tika menjadi influencer dalam drama ini justru mendatangkan malapetaka untuknya.

Dia tak hanya dipecat dari pekerjaannya, dia juga terlilit utang. Anda dapat menantikan cinta segitiga Amanda Manopo dengan Yoshi Sudarso dan Dito Darmawan dalam serial Pay Later.

2.Yoshi Sudarso

Aktor tampan Yoshi Sudarso akan berperan sebagai Dion, calon terapis yang membutuhkan pasien agar mendapatkan lisensi untuk membuka praktek. Ibu Tika kemudian menyodorkan putrinya sebagai pasien pertama Dion. Namun hubungan mereka kemudian berkembang menjadi romansa.

3.Dito Darmawan

Selanjutnya ada aktor pendatang baru, Dito Darmawan yang akan berperan sebagai Rizal, rekan kerja Tika di sebuah kantor pinjaman online (pinjol). Karakter Rizal ini awalnya digambarkan dingin dan cuek, namun perlahan dia jatuh cinta pada sosok Tika.

4.Aming

Pelawak Aming juga menjadi salah satu cast dalam serial Pay Later. Dia berperan sebagai Tanto, kepala divisi desk-collector di perusahaan pinjol sekaligus atasan Tika. Di luar dugaan, Tanto juga ternyata terlilit utang pinjol lantaran terlalu memaksakan diri untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah elit.