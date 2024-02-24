Sarah Menzel Akui Sempat Ragu Pacaran dengan Azriel Hermansyah

JAKARTA - Sarah Menzel mengaku sempat ragu berpacaran dengan Azriel Hermansyah di awal perkenalan mereka. Menariknya, rasa ragu itu bukan dipicu perbedaan agama di antara mereka melainkan jarak.

“Azriel kan di Jakarta, sedangkan aku tinggal di Bali. Jadi sempat ragu pas awal-awal dia mendekati,” kata perempuan 18 tahun tersebut saat ditemui awak media di kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Sabtu (24/2/2024).

Namun kemudian, putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu menunjukkan keseriusannya dengan menemui kedua orangtua Sarah. “Azriel itu orangnya setia, enggak neko-neko dan enggak banyak tingkah,” tuturnya.

Sikap Azriel yang mempersiapkan masa depannya dengan serius di usia yang masih sangat muda menjadi alasan lain Sarah Menzel kagum dan mau menjalin asmara dengannya. Berbisnis diakuinya menjadi ‘investasi’ di masa tua.

“Jadi, dia mempersiapkan masa depannya dengan mengembangkan bisnis. Itu salah satu persiapannya untuk masa depan,” kata Sarah Menzel menambahkan.

Kini, Sarah dan Azriel sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Selama itu pula, hubungan keduanya berjalan begitu mulus meski mereka harus menghadapi perbedaan agama.*

(SIS)