HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Berobat ke Singapura, Richard Lee: Indonesia Punya Dokter Pintar Ngaji Lho

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |15:44 WIB
Kartika Putri Berobat ke Singapura, Richard Lee: Indonesia Punya Dokter Pintar Ngaji Lho
Richard Lee sindir keputusan Kartika Putri berobat ke Singapura. (Foto: Instagram/@kartikaputriworld)
JAKARTA - Dokter Richard Lee menyindir keputusan Kartika Putri yang memutuskan berobat ke Singapura setelah wajah dan mulutnya melepuh akibat alergi pain killer. Seperti diketahui, sang aktris didiagnosa mengidap autoimun sejak 5 tahun silam. 

“Sangat menyayangkan ya kalau dia akhirnya berobat ke Singapura. Di sana kan dokternya rata-rata non-muslim,” kata sang YouTuber sambil tertawa saat ditemui awak media di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/2/2024) malam. 

Alasan Richard Lee menyindir pilihan Kartika Putri berobat ke Singapura didasarkan pada ucapannya yang sempat menantang tiga calon presiden/wakil presiden Indonesia untuk mengaji. 

Berdasarkan hal itu, sang YouTuber menilai, ada baiknya ibu dua anak tersebut memilih ditangani tenaga medis dalam negeri ketimbang menemui dokter Singapura yang non-muslim. 

“Indonesia punya banyak dokter yang pintar dan bisa ngaji lho. Jadi kenapa berobatnya tidak di Indonesia saja? Kalau di Singapura kan dokternya non-muslim semua,” tutur Richard menambahkan.

Richard Lee sindir keputusan Kartika Putri berobat ke Singapura. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee) 

Di hari yang sama, Kartika Putri sebenarnya sudah menjawab penyebab luka yang memenuhi wajah dan mulutnya lewat Insta Story. Dia tak ingin publik berasumsi semakin jauh terkait penyakit yang tengah diidapnya.

Istri Habib Usman bin Yahya tersebut mengaku, didiagnosa mengidap autoimun sejak 5 tahun silam. Dia bahkan sudah dua kali melakukan prosedur stemcell untuk mengobati kondisinya tersebut. 

