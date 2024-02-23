Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Dinyinyir Netizen Gegara Beri Hadiah Mobil ke Ameena

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |03:30 WIB
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Dinyinyir Netizen Gegara Beri Hadiah Mobil ke Ameena
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dinyinyir netizen gegara beri hadiah mobil untuk Ameena (Foto: Instagram/aurelhermansyah)
JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memberikan hadiah super mewah untuk putri mereka, Ameena Hanna Nur Atta yang baru saja genap berusia 2 tahun. Diketahui, pasangan ini membelikan putri mereka sebuah mobil bermerek Hyundai type Staria seharga kurang lebih Rp800 juta tepat di hari pertambahan usia sang putri yang jatuh pada 22 Februari kemarin.

Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir di garasi kediaman mereka. Bahkan mobil tersebut turut dihiasi dengan pita berwarna pink dan juga balon.

"Mobil balu naaa," tulis Atta Halilintar di akun Instagramnya.

Melihat Atta dan Aurel membelikan sebuah mobil untuk Ameena, netizen pun ramai menuliskan komentarnya. Bahkan banyak yang menilai bahwa apa yang diberikan oleh Atta dan Aurel pada putrinya terlalu berlebihan, mengingat Ameena belum bisa menyetir mobil sendiri.

Ameena

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dinyinyir netizen gegara beri hadiah mobil untuk Ameena (Foto: Instagram/aurelhermansyah)


"Terlalu lebay anak usia dihadiahkan mobil yg mana dia juga ga paham.. Emang ga ada yg salah sich sayang ma anak cuman ko di liat terlalu WAH. banyak anak artis yg syng tp ga berlebihan seperti ini.. Ini pandangan saya yg liat," kata topi***.

1 2
