Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Bagikan Foto Kembaran, Netizen: Kaget Banget!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |12:05 WIB
Atta Halilintar Bagikan Foto <i>Kembaran</i>, Netizen: Kaget Banget!
Atta Halilintar bagikan foto 'kembaran' (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar belum lama ini membagikan sebuah postingan foto ‘kembarannya’ di akun Instagram miliknya @attahalilintar. Suami dari Aurel Hermansyah itu rupanya menyebut ‘kembarannya’ tersebut dengan nama Atta Halilibur.

Sontak saja netizen yang melihat postingan itu pun langsung menyerbu kolom komentarnya. Setidaknya, ada lebih dari 4000 komentar dari netizen yang memenuhi unggahan pengusaha sekaligus YouTuber tersebut.

“Atta Halilibur, Atta sebelum ......... menyalaaaaa bosqyuuu,” tulis Atta, dikutip dalam akun Instagram miliknya @attahalilintar.

Mengenakan outfit kaos hitam yang dibalut dengan rompi olahraga berwarna biru navy dengan nomor punggung 12, 'kembaran' Atta tampak memadukan busananya dengan celana panjang hitam. Penampilannya pun ditambah dengan headband berwarna merah.

'Kembaran' Atta Halilintar

Atta Halilintar bagikan foto 'kembaran' (Foto: Instagram/attahalilintar)


Lebih lanjut, disematkan sebuah lagu berjudul DJ Paket Ashiap, milik Ratu Dugem, postingan Atta kini sudah kebanjiran komentar random netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan rasa kaget bercampur ngakak dengan foto jaman dulu miliknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement