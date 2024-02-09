Atta Halilintar Bagikan Foto Kembaran, Netizen: Kaget Banget!

JAKARTA - Atta Halilintar belum lama ini membagikan sebuah postingan foto ‘kembarannya’ di akun Instagram miliknya @attahalilintar. Suami dari Aurel Hermansyah itu rupanya menyebut ‘kembarannya’ tersebut dengan nama Atta Halilibur.

Sontak saja netizen yang melihat postingan itu pun langsung menyerbu kolom komentarnya. Setidaknya, ada lebih dari 4000 komentar dari netizen yang memenuhi unggahan pengusaha sekaligus YouTuber tersebut.

“Atta Halilibur, Atta sebelum ......... menyalaaaaa bosqyuuu,” tulis Atta, dikutip dalam akun Instagram miliknya @attahalilintar.

Mengenakan outfit kaos hitam yang dibalut dengan rompi olahraga berwarna biru navy dengan nomor punggung 12, 'kembaran' Atta tampak memadukan busananya dengan celana panjang hitam. Penampilannya pun ditambah dengan headband berwarna merah.

Atta Halilintar bagikan foto 'kembaran' (Foto: Instagram/attahalilintar)





Lebih lanjut, disematkan sebuah lagu berjudul DJ Paket Ashiap, milik Ratu Dugem, postingan Atta kini sudah kebanjiran komentar random netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan rasa kaget bercampur ngakak dengan foto jaman dulu miliknya.