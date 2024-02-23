Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kakak Lettu Muhammad Fardhana Bantah Kabar Adiknya Dijodohkan dengan Ayu Ting Ting

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |19:05 WIB
Kakak Lettu Muhammad Fardhana Bantah Kabar Adiknya Dijodohkan dengan Ayu Ting Ting
Kakak Lettu Muhammad Fardhana bantah adiknya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Deva, kakak dari Lettu Muhammad Fardhana, membantah dengan tegas kabar bahwa Ayu Ting Ting dijodohkan dengan sang adik. Diketahui, sebelumnya kabar perjodohan Ayu dengan pria yang berprofesi sebagai TNI berpangkat Letnan Satu itu sempat berhembus kencang.

Dihadapan awak media, Deva juga menegaskan bahwa ayahnya, Dharsyi Akib, tidak sekalipun menjodohkan putranya dengan sang pedangdut.

"Seperti yang diberitakan sebelumnya, papa saya tidak mengenal dan tidak pernah menjodohkan," ujar Deva saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, Jumat (23/2/2024).

Deva mengatakan bahwa adiknya sendiri yang secara tiba-tiba mendatangi ayahnya untuk meminta restu agar bisa menikahi Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Kakak Lettu Muhammad Fardhana bantah adiknya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)


Pun ketika meminta restu pada sang ayah. Deva menyebut bahwa ayahnya benar-benar mendukung keputusan dari Dhana.

"Adik saya Dhana kemudian meminta restu, dan papa saya juga berbicara kepada keluarga dan papa saya mendukung seluruh keputusan Dhana selama itu yang terbaik," jelas Deva.

Oleh sebab itu, Deva pun juga ikut memberikan support pada adiknya terkait rencana menikahi Ayu Ting Ting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement