Kakak Lettu Muhammad Fardhana Bantah Kabar Adiknya Dijodohkan dengan Ayu Ting Ting

JAKARTA - Deva, kakak dari Lettu Muhammad Fardhana, membantah dengan tegas kabar bahwa Ayu Ting Ting dijodohkan dengan sang adik. Diketahui, sebelumnya kabar perjodohan Ayu dengan pria yang berprofesi sebagai TNI berpangkat Letnan Satu itu sempat berhembus kencang.

Dihadapan awak media, Deva juga menegaskan bahwa ayahnya, Dharsyi Akib, tidak sekalipun menjodohkan putranya dengan sang pedangdut.

"Seperti yang diberitakan sebelumnya, papa saya tidak mengenal dan tidak pernah menjodohkan," ujar Deva saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, Jumat (23/2/2024).

Deva mengatakan bahwa adiknya sendiri yang secara tiba-tiba mendatangi ayahnya untuk meminta restu agar bisa menikahi Ayu Ting Ting.

Kakak Lettu Muhammad Fardhana bantah adiknya dijodohkan dengan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)





Pun ketika meminta restu pada sang ayah. Deva menyebut bahwa ayahnya benar-benar mendukung keputusan dari Dhana.

"Adik saya Dhana kemudian meminta restu, dan papa saya juga berbicara kepada keluarga dan papa saya mendukung seluruh keputusan Dhana selama itu yang terbaik," jelas Deva.

Oleh sebab itu, Deva pun juga ikut memberikan support pada adiknya terkait rencana menikahi Ayu Ting Ting.